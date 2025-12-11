“Nos da vergüenza”: desde La Rioja apuntaron contra los discursos negacionistas de Milei

En el marco del 77° aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, desde La Rioja manifestaron su preocupación por el avance de discursos de odio y posiciones negacionistas en el país, y acusó al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, de banalizar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

En declaraciones a Radio La Torre, el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, advirtió que este escenario se da en la antesala del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fecha que, remarcó, debería ser un punto de reafirmación de la memoria histórica. “En Argentina vuelve a haber discursos crueles que reivindican lo más oscuro de nuestra historia”, señaló.

Brizuela cuestionó especialmente la participación de referentes del Gobierno nacional en ámbitos internacionales de derechos humanos, donde se negó la cifra de 30.000 desaparecidos y se relativizaron delitos de lesa humanidad. En esa línea, criticó la reciente postura de la Argentina en Naciones Unidas, donde el país votó en contra de una resolución global contra la tortura, junto a solo otros dos Estados. “Nos da vergüenza”, sostuvo.

El secretario definió el momento actual como una “batalla cultural”, pero marcó distancia de los discursos violentos: “Nosotros no vamos a usar los métodos del odio. La defensa de los derechos humanos se hizo siempre desde la paz, el arte y la palabra”.

Brizuela también subrayó que la agenda de derechos humanos incluye problemáticas actuales, como el acceso a la salud, la educación, las jubilaciones, la discapacidad, la salud mental y los recursos que el Gobierno nacional adeuda a las provincias. “No son dádivas, son derechos”, enfatizó.

Por último, realizó un llamado a la comunidad riojana y al país a sostener el consenso democrático construido desde 1983. “Debemos reafirmar el Nunca Más. Sin memoria, las sociedades retroceden”, concluyó.

El acto por el aniversario

El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Culturas, realizará este miércoles 10 de diciembre el acto central por el 77° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La actividad se desarrollará a las 19.30 en el Salón “Coty Agost Carreño” del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, con la participación de autoridades provinciales, organismos de derechos humanos, artistas y representantes de la comunidad.

La jornada incluirá un bloque institucional y otro cultural. En primer lugar, se realizará la entrega de certificados a las y los ganadores del concurso Palabras de Nuestra Memoria, una iniciativa que promueve la reflexión y la expresión artística en torno a la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos. En ese marco, también se presentará el libro digital que reúne los microrrelatos y poesías seleccionadas en esta edición.

Como parte del cierre artístico, se presentará la “Cantata Riojana”, interpretada por el Coro Polifónico de la Provincia, propuesta que busca sumar una dimensión cultural y emotiva a la conmemoración.

Desde la organización se destacó que la actividad tiene como objetivo renovar el compromiso provincial con la promoción y defensa de los derechos humanos, en un contexto atravesado por discursos de odio, desinformación y diversas formas de vulneración de derechos. En ese sentido, se subrayó la importancia de sostener espacios de reflexión ciudadana, participación comunitaria y construcción de memoria colectiva