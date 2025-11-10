La OPS anunció que América no es más una región libre de transmisión endémica de sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que América perdió su estatus de región libre de transmisión endémica del sarampión. La decisión se tomó tras la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC) de la OPS, realizada en Ciudad de México entre el 4 y el 7 de noviembre de 2025.

En la reunión que se realizó en México, la Comisión determinó que la transmisión endémica del sarampión se restableció en Canadá, donde el virus circuló durante, al menos, por 12 meses. Todos los demás países de la región siguen manteniendo su estatus.

“Esta pérdida representa un retroceso, pero también es reversible”, afirmó el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, durante una conferencia de prensa. “Mientras el sarampión no se elimine a nivel mundial, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta. Sin embargo, como ya lo demostramos anteriormente, con compromiso político, cooperación regional y una vacunación sostenida, la región puede interrumpir nuevamente la transmisión y recuperar este logro colectivo”, añadió.

Al 7 de noviembre de 2025, se notificaron 12.593 casos confirmados de sarampión en diez países; aproximadamente el 95% de los casos de la región se concentran en Canadá, México y Estados Unidos. En Canadá, México, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice persisten brotes activos, la mayoría asociados a casos importados.

“Cada caso que prevenimos, cada brote que logramos detener salva vidas, protege a las familias y fortalece a las comunidades. Hoy, más que lamentar la pérdida de un estatus regional, hacemos un llamado a todos los países para redoblar esfuerzos, fortalecer la vacunación, la vigilancia y la respuesta oportuna ante los casos sospechosos, llegando a todos los rincones de las Américas. Como Región, hemos eliminado el sarampión dos veces. Podemos hacerlo una tercera vez”, continuó el doctor Barbosa, quien añadió: "La cooperación, la solidaridad y la ciencia son más fuertes que cualquier virus. Cuando trabajamos juntos, protegemos la salud y la vida de todas las personas en América".

Las recomendaciones de la RVC a la región

Además, la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita hizo una serie de recomendaciones, entre las que incluyó: