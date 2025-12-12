Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini ya tiene a su nuevo invitado para este jueves 11 de diciembre a la noche en Otro Día Perdido, programa que conduce en El Trece y que viene teniendo buenos resultados en las mediciones, no solo por el formato de sus entrevistas, sino también por la calidad de los respectivos entrevistados, asi como por las desopilantes intervenciones que hacen tanto él, durante la nota, como Rada, quien hace acotes siempre bienvenidos. Este último también aporta con sus trucos de magia, que se viralizan usualmente en las diferentes redes sociales.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este jueves 11 de diciembre?

Según lo revelado por el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, la persona que estará esta noche y se someterá al amplio abanico de preguntas preparado por Pergolini será Cristina Pérez, reconocida periodista. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

Cristina Pérez es la invitada de esta noche en Otro Día Perdido.

¿Quién es Cristina Pérez?

Cristina Alejandra Pérez, nacida el 17 de agosto de 1973 en San Miguel de Tucumán, es una periodista y conductora argentina con más de treinta años de experiencia en los medios. La misma comenzó en 1990 cuando se inmiscuyó en la televisión de su provincia natal, mientras que en 1992 cumplió el rol de conductora en noticieron de Canal 9. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2002 cuando pasó a Telefé: allí configuró una de las duplas más entrañables del periodismo, al conducir Telefé Noticias con Rodolfo Barili.

La sociedad entre ambos duró hasta 2023, luego de que su pareja (Luis Petri) anunciara que iba a conformar la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza, para las elecciones de ese año. Tanto él como "Pato" fueron absorbidos por La Libertad Avanza tras los comicios, mientras que Cristina Pérez pasó a integrar Siempre+ en La Nación+. En esos 21 años que hubo entre medio, recibió un sinfín de reconocimientos: desde el Martín Fierro hasta Premios Tato.