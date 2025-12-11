EEUU se une a Japón en una demostración de fuerza tras los ejercicios China-Rusia, según Tokio

Los cazas F-15 de la 6.ª Ala Aérea de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón realizan un ejercicio militar conjunto con el bombardero B-52 estadounidense sobre el Mar de Japón, en esta fotografía tomada por la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón

Bombarderos con capacidad nuclear de Estados Unidos sobrevolaron el miércoles el mar de Japón junto a cazas japoneses, según informó Tokio, en una demostración de fuerza tras las maniobras chinas y rusas en los cielos y mares de Japón y Corea del Sur.

Japón y Estados Unidos "reafirmaron su determinación de impedir cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza y confirmaron la disposición de las Fuerzas de Autodefensa (SDF) y de las fuerzas estadounidenses", dijo el jueves el Ministerio de Defensa japonés en un comunicado.

El vuelo de dos bombarderos estratégicos estadounidenses B-52 con tres cazas furtivos japoneses F-35 y tres jets de superioridad aérea F-15 fue la primera vez que Estados Unidos afirmaba su presencia militar desde que China inició ejercicios militares en la región la semana pasada.

La exhibición se produjo tras un vuelo conjunto de bombarderos estratégicos chinos y rusos en el mar de China Oriental y el Pacífico occidental el martes, y otros ejercicios de portaaviones chinos que obligaron a Japón a interceptar aviones que, según Tokio, fueron apuntados por haces de radar.

El encuentro suscitó las críticas de Washington, que afirmó que el incidente "no conduce a la paz y la estabilidad regionales" y reafirmó que su alianza con Japón es "inquebrantable".

Tanto Japón como Corea del Sur acogen fuerzas estadounidenses y Japón alberga la mayor concentración de poder militar estadounidense en ultramar, incluido un grupo de ataque de portaaviones y una fuerza expedicionaria de infantes de marina estadounidenses.

China negó la acusación de Tokio, afirmando que los aviones japoneses que volaban cerca del portaaviones habían puesto en peligro sus operaciones aéreas al sur de Japón.

ACTIVIDAD CERCA DE COREA DEL SUR Y TAIWÁN

El ejército de Corea del Sur informó de que también desplegó aviones de combate cuando los aparatos chinos y rusos entraron el martes en su zona de identificación de defensa aérea, un área que se extiende más allá de su espacio aéreo y se utiliza para la alerta temprana.

Buques y aviones militares chinos operan casi a diario en torno a Taiwán, en lo que Taipéi considera parte de la actual campaña de presión de Pekín.

El jueves, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó de un aumento de la presencia militar china por segundo día consecutivo. Dijo que había detectado 27 aviones, entre ellos bombarderos H-6K con capacidad nuclear, realizando una "patrulla conjunta de preparación para el combate", junto con buques de guerra alrededor de la isla.

A última hora del miércoles, el ministerio dijo que cazas J-16 y bombarderos H-6 chinos habían vuelto a realizar entrenamientos de largo alcance en el Pacífico occidental tras pasar al sur de Taiwán.

Las tensiones regionales han aumentado desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, desencadenara una disputa con Pekín el mes pasado con sus comentarios sobre cómo reaccionaría Tokio ante un hipotético ataque chino a Taiwán.

China reclama un Taiwán gobernado democráticamente y no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la isla, situada a poco más de 100 kilómetros del territorio japonés y rodeada de rutas marítimas de las que depende Tokio.

Con información de Reuters