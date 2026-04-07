Tristeza en el fútbol: falleció Mircea Lucescu, el DT que estuvo a un paso del Mundial 2026

Dolor por la muerte de Mircea Lucescu, ícono del fútbol, tras un problema cardíaco por el que luchó 12 días.

El mundo del fútbol atraviesa horas de profundo pesar. Mircea Lucescu, una de las figuras más influyentes de los últimos tiempos y referente entre los entrenadores de Europa, falleció a los 80 años luego de sufrir complicaciones cardíacas tras luchar casi dos semanas por su vida después de no poder clasificar al Mundial 2026..

La noticia generó un fuerte impacto en el ambiente futbolístico. Lucescu había sido internado de urgencia tras descompensarse pocos días después de la derrota de Rumania ante Turquía, en el repechaje rumbo al Mundial 2026 disputado el pasado 26 de marzo.

El episodio ocurrió durante una reunión con su cuerpo técnico, cuando el entrenador comenzó a sentirse mal, se desplomó y perdió el conocimiento. De inmediato fue trasladado a un centro médico, donde quedó bajo observación intensiva. En los días posteriores, los médicos confirmaron que había sufrido un cuadro cardíaco severo. Incluso fue sometido a una intervención quirúrgica, pero su estado no mostró mejorías sostenidas.

Un cuadro que se agravó con el paso de las horas

A pesar de los esfuerzos médicos, la salud del experimentado entrenador se deterioró rápidamente. Según el parte oficial, volvió a presentar arritmias cardíacas importantes, lo que obligó a intensificar los cuidados en terapia intensiva. Finalmente, su organismo no resistió y se confirmó su fallecimiento, generando una ola de mensajes de despedida en todo el mundo del deporte.

En medio de este contexto, la Federación Rumana de Fútbol había decidido apartarlo de su cargo tras el episodio, aunque había dejado abierta la puerta para mantenerlo ligado a la institución en otro rol.

De capitán mundialista a técnico revolucionario

La historia de Lucescu trasciende generaciones. Nacido en Bucarest en 1945, desarrolló una destacada carrera como futbolista en el Dinamo Bucarest, donde disputó más de 250 partidos y conquistó múltiples títulos. Además, defendió la camiseta de la selección de Rumania en 70 oportunidades y fue capitán en el Mundial de México 1970, un hito para su país tras décadas de ausencia en la máxima cita.

Sin embargo, fue como entrenador donde dejó una marca imborrable. Desde sus inicios a fines de los años 70, se caracterizó por una mirada innovadora del juego, incorporando conceptos tácticos modernos y dándole un rol clave al aspecto psicológico del futbolista.

El legado imborrable en Europa

El punto más alto de su carrera llegó en el Shakhtar Donetsk, donde construyó uno de los proyectos más exitosos del fútbol europeo fuera de las grandes ligas. Allí ganó 22 títulos en 12 años, incluyendo la histórica Copa de la UEFA en 2009.

Su capacidad para detectar talento, potenciar jugadores y competir al máximo nivel lo transformó en un referente absoluto. También dejó su huella en clubes como Galatasaray, Besiktas e Inter, consolidando su prestigio internacional. Apodado “Il Luce”, fue admirado por su inteligencia táctica, su liderazgo y su capacidad de adaptación a distintos contextos futbolísticos.

Un final marcado por la pasión por la Selección

Hasta sus últimos días, Lucescu seguía vinculado al fútbol con la misma intensidad de siempre. Su objetivo era claro: llevar a Rumania nuevamente a un Mundial, algo que estuvo muy cerca de lograr.

Su fallecimiento se produce, justamente, en ese contexto de competencia, lo que le da aún más peso simbólico a su despedida: un hombre que vivió y murió ligado al fútbol.

Un adiós que deja huella

La partida de Mircea Lucescu representa mucho más que la pérdida de un entrenador. Se va un formador, un innovador y una figura clave en la evolución del fútbol europeo moderno. Su legado perdurará en cada equipo que dirigió, en cada jugador que formó y en cada idea que introdujo en el juego.

El fútbol despide a uno de sus grandes maestros. Y lo hace con la certeza de que su influencia seguirá viva mucho más allá de su ausencia.