Monotributo en mayo 2026: montos, escalas y cuánto hay que pagar este mes en ARCA

Aumento del monotributo confirmado

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) confirmó los valores del monotributo que rigen durante mayo de 2026, con una actualización que impacta tanto en las escalas de facturación como en las cuotas mensuales que deben abonar los contribuyentes. El ajuste responde a la evolución de la inflación y redefine los parámetros clave del régimen simplificado para millones de trabajadores independientes.

Nuevas escalas del monotributo en 2026

Los topes de facturación anual fueron actualizados para evitar que contribuyentes queden excluidos por efecto de la inflación.

Así, las categorías vigentes del monotributo quedan definidas de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

Estos límites determinan si un contribuyente puede permanecer dentro del monotributo o debe pasar al régimen general, en función de su nivel de ingresos.

Cuánto pago monotributo

Cuánto hay que pagar de monotributo en mayo 2026

Las cuotas mensuales vigentes incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio (SIPA) y la obra social. Para mayo, los valores son:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

En las categorías más altas, los montos pueden ser significativamente mayores, especialmente para quienes prestan servicios, debido al mayor peso del componente impositivo.

La actualización tiene un doble impacto. Por un lado, eleva los topes de facturación, lo que permite que más contribuyentes sigan dentro del régimen simplificado. Por otro, incrementa las cuotas mensuales, lo que implica un mayor costo en línea con la inflación.

Aumentos de mayo

Cómo pagar el monotributo

ARCA mantiene habilitados distintos canales digitales para cumplir con la obligación mensual:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático en cuenta bancaria

Tarjeta de crédito adherida

Home banking

Billeteras habilitadas según entidad financiera

El débito automático suele ser una de las opciones más elegidas porque agiliza el trámite y puede otorgar beneficios adicionales según la normativa vigente.

Monotributo: qué pasa si no se paga en término

Cuando la cuota vence y no se abona en fecha, el contribuyente puede enfrentar:

Intereses resarcitorios

Deuda acumulada

Restricciones operativas

Riesgo de exclusión del régimen si se suman incumplimientos

Por eso, especialistas recomiendan revisar todos los meses la categoría y mantener pagos al día.