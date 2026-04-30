Aumenta el gas en mayo: cuáles son las nuevas tarifas para el AMBA

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó nuevos aumentos para el gas, al dar a conocer los cuadros tarifarios de Metrogas y Naturgy que comenzarán a regir desde el 1° de mayo de 2026 para los usuarios residenciales del AMBA, en el marco de la actualización mensual del esquema vigente y de la reconfiguración del sistema de transporte de gas.

Así lo estableció el ENARGAS este jueves, en el marco de la Resolución 463/2026 y la Resolución 466/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La medida incorpora un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), el traslado del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas definido por la Secretaría de Energía y los ajustes periódicos previstos en las reglas de la licencia.

Además, incluye el impacto de las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), vinculadas a variaciones entre el costo real del gas y el precio trasladado a tarifa en períodos anteriores.

La resolución también establece que las facturas deberán reflejar explícitamente el valor del PAU, sobre el cual se aplicarán las bonificaciones correspondientes en el marco del nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF), que concentra la asistencia en usuarios vulnerables.

Además, las distribuidoras del AMBA deberán adecuar sus contratos de transporte de gas en un plazo de diez días, conforme a los lineamientos definidos por la Secretaría de Energía en el proceso de reorganización del sistema.

Gas: los nuevos cuadros tarifarios para el AMBA en mayo

Metrogas

Los cuadros tarifarios publicados muestran los valores finales para usuarios residenciales sin subsidios energéticos focalizados. Por ejemplo, en la categoría más baja (R1), el cargo fijo mensual asciende a $3.976,22 en Capital Federal y a $4.591,88 en la provincia de Buenos Aires. En los segmentos de mayor consumo, como R4, el cargo fijo alcanza $94.995,74 en Capital Federal y $51.624,44 en Buenos Aires.

En cuanto al cargo variable por consumo, se fijan valores de $281,33 por metro cúbico para la mayoría de las categorías residenciales, mientras que en el segmento R4 el precio se eleva a $426,68 en Capital Federal y $387,12 en Buenos Aires.

Naturgy

En paralelo, ENARGAS definió los nuevos cuadros tarifarios para el caso de los usuarios residenciales de Naturgy, de la zona norte de Buenos Aires. En la categoría R1, el cargo fijo mensual se ubica en $3.257,10, mientras que para los segmentos de mayor consumo, como R4, asciende a $34.878,07.

En cuanto al cargo variable por consumo, el precio por metro cúbico se fija en $266,74 para la mayoría de las categorías residenciales, en tanto que en el segmento R4 alcanza $350,90.