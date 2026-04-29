Entradas para Fuerza Bruta en las vacaciones de invierno de Buenos Aires 2026: precios y fecha de cuándo es

La temporada de AVEN inició en 2023. (Crédito de foto: Cande Allende)

La compañía argentina de teatro Fuerza Bruta regresa a Buenos Aires con una nueva temporada de invierno que promete redoblar la apuesta escénica. Del 4 de junio al 2 de agosto, el grupo presentará su espectáculo AVEN en la Sala SinPiso, con funciones de jueves a domingos. Las entradas ya están disponibles a través de TicketFlash, incluyendo promociones especiales con tarjetas bancarias.

El regreso de Fuerza Bruta

El regreso de Fuerza Bruta a Buenos Aires llega luego de una extensa gira internacional que llevó el show por países como Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea del Sur. Ese recorrido no solo consolidó el prestigio global de la compañía, sino que también permitió perfeccionar una puesta en escena que evoluciona en cada función. En ese sentido, esta temporada en la Sala SinPiso aparece como una suerte de “vuelta a casa”, pero con una versión renovada y más festiva.

Además, el show se presenta como una opción apta para todas las edades, lo que amplía su atractivo y lo convierte en un plan ideal tanto para quienes ya conocen la propuesta de Fuerza Bruta como para quienes buscan una experiencia distinta en la cartelera porteña. Los precios de las entradas van desde los 36,000 pesos argentinos, y hay promoción de 4x3 entradas.

Fuerza Bruta vuelve a Buenos Aires. (Crédito de foto: Cande Allende)

Fuerza Bruta y su temporada de invierno

En esta nueva etapa de AVEN, que inició en 2023, el grupo se presenta en su creación más ambiciosa, una propuesta que combina música, acrobacia, tecnología y contacto directo con el público. A diferencia del teatro tradicional, aquí no hay butacas ni una distancia marcada entre artistas y espectadores: la experiencia es completamente inmersiva y busca que cada persona se convierta en parte del espectáculo. La obra propone un recorrido sensorial que atraviesa los cinco sentidos y que transforma el espacio en un universo cambiante.

Uno de los ejes centrales de AVEN es la celebración de la alegría y la libertad. La propuesta estética apuesta por imágenes impactantes, cuerpos en movimiento constante y escenas que combinan lo onírico con lo físico. El público no es un observador pasivo: se desplaza, interactúa y comparte el espacio con los performers, en una dinámica que rompe con las convenciones del espectáculo tradicional.

Con esta nueva temporada, Fuerza Bruta reafirma su identidad como uno de los proyectos escénicos más innovadores de Argentina, capaz de combinar arte, tecnología y emoción en un formato que sigue sorprendiendo al público local e internacional.