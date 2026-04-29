Salud pública: Formosa impulsa el acceso equitativo a métodos anticonceptivos de larga duración

El Gobierno de Formosa profundiza el alcance de sus políticas de salud sexual y reproductiva con la provisión gratuita del implante subdérmico en efectores sanitarios de todo el territorio. Este es un método anticonceptivo de alta eficacia, compuesto por una pequeña varilla que se coloca debajo de la piel del brazo y libera hormonas de forma progresiva para evitar embarazos.

Su duración oscila entre tres y cinco años, con controles periódicos a cargo de profesionales de la salud, y una efectividad cercana al 99%. Desde el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva indicaron que puede ser utilizado por personas en edad fértil, sin restricciones etarias, tanto en la adolescencia como en la adultez.

Además, no requiere estudios previos para su colocación y, una vez retirado, permite la recuperación inmediata de la fertilidad. "En todos los efectores sanitarios de la provincia, quienes están interesadas en optar por este método anticonceptivo, pueden acudir a buscar asesoramiento", aseguró en diálogo con Agenfor la referente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Mónica Tibiletti.

Una avance en la salud sexual

Entre sus principales ventajas, la profesional subrayó que "no afecta la lactancia", lo que lo convierte en una alternativa recomendada en el período posterior al parto. Incluso puede colocarse luego de un evento obstétrico, antes del alta médica, lo que facilita el acceso inmediato al método.

Además del implante, el sistema público de salud dispone de una variedad de métodos anticonceptivos gratuitos, lo que permite adaptar la elección a las necesidades de cada persona. Entre ellos se incluyen comprimidos orales combinados y de solo progesterona, estos últimos indicados durante la lactancia, inyectables de uno y tres meses, dispositivos intrauterinos (DIU), preservativos y la pastilla de emergencia.

Esta estrategia integral busca garantizar la planificación familiar y la procreación responsable mediante un acompañamiento profesional constante. Con el fin de promover el ejercicio de los derechos reproductivos, la red de atención sanitaria, compuesta por hospitales y centros de salud distribuidos en toda la provincia, facilita el acceso a diversos métodos anticonceptivos y fomenta el cuidado preventivo de la salud.

A través de esta política pública, la provincia acerca herramientas concretas a la comunidad, como así priorizar la difusión de información y la prevención. El enfoque principal consiste en sostener un sistema sanitario accesible que brinde atención efectiva en todas las localidades, además de asegurar que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.