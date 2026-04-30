La investigación sobre el dopaje en Rusia alcanza un hito con más de 300 sanciones: AMA

FOTO DE ARCHIVO. Simposio de la Agencia Mundial Antidopaje en Lausana, Suiza

La ​investigación sobre el programa de dopaje respaldado por el Estado ruso superó la cifra de 300 ‌sanciones impuestas a deportistas, ‌en lo que el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) calificó el jueves como "la investigación más exitosa de la historia de la lucha contra el dopaje".

La AMA anunció que su investigación "Operación LIMS" generó 302 sanciones contra 291 deportistas rusos, de los cuales 11 ​recibieron dos sanciones ⁠cada uno por infracciones distintas.

La investigación se basó ‌en datos y muestras recuperados del Sistema ⁠de Gestión de Información de ⁠Laboratorio (LIMS) del Laboratorio Antidopaje de Moscú en 2019.

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"En pocas palabras, la Operación LIMS es la investigación más exitosa en ⁠la historia de la lucha contra el dopaje", ​afirmó el presidente de la AMA, ‌Witold Banka. "Se han impuesto la ‌increíble cifra de 302 sanciones a raíz del ⁠sistema de dopaje institucionalizado de Rusia".

La AMA señaló que las sanciones fueron impuestas por 23 organizaciones antidopaje diferentes, y que aún hay cuatro casos adicionales ​a la ‌espera de sentencia definitiva. Aunque el levantamiento de pesas (107 casos) y el atletismo (93) registraron el mayor número de infracciones, un total de 22 deportes se vieron implicados.

La agencia antidopaje rusa (RUSADA) ⁠fue declarada no conforme en 2015 después de que la AMA descubrió un dopaje generalizado e institucionalizado en el deporte ruso. La AMA señaló que su reincorporación condicional en 2018 permitió posteriormente a los investigadores recuperar 24 terabytes de datos del laboratorio de Moscú en 2019, sentando ‌las bases para cientos de casos.

"La decisión tomada en 2018 de readmitir a RUSADA bajo condiciones estrictas -pese a la oposición de una minoría ruidosa de críticos- se tomó para llegar a la verdad y fue parte de ‌una sofisticada estrategia de investigación", dijo Banka. "Sin esa decisión, nunca habríamos podido obtener las pruebas fundamentales del Laboratorio de ‌Moscú necesarias para ⁠procesar los casos".

La AMA confirmó que todos los casos de la Operación LIMS han ​sido investigados, lo que marca el final de una investigación que ha transformado el panorama antidopaje.

Con información de Reuters