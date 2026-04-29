Presidente ejecutivo de Mercado Libre dice podría vender parte de carteras préstamos, no ve expansión en Venezuela

Ariel Szarfsztejn, presidente ejecutivo de Mercado Libre, habla con Reuters en Buenos Aires

Mercado ​Libre podría vender parte de su creciente cartera de préstamos para respaldar su negocio fintech, dijo a Reuters su presidente ejecutivo, quien agregó que sus operaciones en ‌Venezuela se mantienen pequeñas y sin ‌cambios.

"Podríamos vender parte de la cartera de préstamos (...) para encontrar las herramientas de financiamiento adecuadas", dijo Ariel Szarfsztejn en una entrevista el martes en Buenos Aires, donde enfatizó que no hay planes para vender sus negocios principales ni desmantelar la división fintech de Mercado Pago.

Las acciones del gigante latinoamericano Mercado Libre cayeron a principios de este año, ya que los inversionistas se mostraron más cautelosos ante el rápido crecimiento de las tarjetas de crédito de ​Mercado Pago y el aumento ⁠de los costos de inversión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los inversores evalúan el riesgo crediticio antes de la publicación ‌de los resultados del primer trimestre.

En febrero, la compañía no alcanzó las ⁠estimaciones de ganancias trimestrales tras un mayor gasto ⁠en logística, envío gratuito y tarjetas de crédito.

"El mayor desafío para una cartera de crédito que crece tan rápido es contar con los mecanismos de financiamiento adecuados para escalar", afirmó Szarfsztejn.

Mercado ⁠Libre está implementando inteligencia artificial para mejorar decisiones crediticias, agregó, lo que permite ​a la empresa calificar mejor a los clientes y otorgar ‌préstamos de manera más efectiva.

Szarfsztejn también restó importancia ‌a las expectativas en torno a un depósito que la compañía abrió en China ⁠a fines del año pasado, calificándolo como una "prueba y aprendizaje" que "no representa un cambio significativo" en el gasto de inversión.

POSTURA SIN CAMBIOS SOBRE VENEZUELA

Szarfsztejn, de 44 años, quien asumió el cargo en enero en reemplazo de su co-fundador Marcos Galperin, dio la respuesta más ​clara de Mercado ‌Libre hasta el momento sobre Venezuela, después de que la agitación política a principios de 2026 llevara a los inversionistas a reevaluar el país.

"Tenemos una pequeña operación allí. Está funcionando con normalidad", dijo el ejecutivo y agregó que Mercado Libre opera únicamente una plataforma de comercio electrónico en Venezuela y no ofrece ⁠servicios fintech activamente en ese país.

Empresas de diversos sectores, desde energía hasta bancos, están reconsiderando su posición en Venezuela tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y las medidas adoptadas por Washington para flexibilizar algunas restricciones financieras.

Szarfsztejn dijo que MercadoLibre, que ha operado en Venezuela durante más de dos décadas, pero excluyó al país de sus principales resultados financieros en 2017 debido a los controles de capital, no ha visto ningún acontecimiento significativo que modifique su estrategia.

"En el momento en ‌que veamos cambios en el entorno que nos permitan hacer algo diferente de lo que estamos haciendo, intentaremos aprovecharlos", dijo Szarfsztejn.

La compañía no ha dialogado con autoridades estadounidenses sobre Venezuela, afirmó, y agregó que Brasil y México siguen siendo prioritarios.

Mercado Libre, que opera en 18 países, enfrenta una creciente competencia de actores globales como Amazon, Temu y Sea Ltd Shopee, particularmente en Brasil, ‌su mercado más grande.

Aún así, la compañía no ha cambiado su estrategia. Szarfsztejn dijo que las inversiones en logística reflejan la escala de la oportunidad en América Latina, más que la presión impositiva.

Tras ‌la reciente caída, Wall ⁠Street mantiene una perspectiva generalmente alcista. La mayoría de los analistas recomiendan comprar las acciones, con pronósticos promedio que apuntan a ganancias de más ​del 35% en los próximos 12 meses.

Los inversionistas tendrán una nueva prueba de ese optimismo a principios de mayo, cuando Mercado Libre publique sus resultados del primer trimestre.

Con información de Reuters