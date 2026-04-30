Sueño cumplido: así fue el encuentro de Colapinto con Messi en Miami

El campeón y el piloto finalmente pudieron conocerse.

El Gran Premio de Miami era una cita esperada por varios argentinos, especialmente ante la posibilidad de un encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto, que en sus tres temporadas en la Fórmula 1 no había llegado a competir en este circuito. El motivo es que el pilarense no había sido titular nunca hasta este año y sus ingresos a la pista se habían dado después de la visita a Florida, pero esta temporada es distinta.

Con el piloto argentino confirmado como titular desde finales del año pasado, la visita al Autódromo Internacional de Miami despertaba mucha expectativa ante la posibilidad de un encuentro con el capitán de la Selección Argentina durante el fin de semana. Sin embargo, el tan ansiado encuentro se terminó dando casi de improvisto, ya que Colapinto y Messi se vieron el último martes.

A través de sus redes sociales, la empresa petrolera publicó una foto con Franco, Leo y Rodrigo de Paul sosteniendo una camiseta con sus nombres y el lema “Argentina llena de energía”. Como descripción de la imagen en su cuenta de Instagram, YPF escribió: “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores, Messi, De Paul y Colapinto”.

Inmediatamente, la imagen causó furor en las redes sociales y, ante los rumores sobre el posible uso de la Inteligencia Artificial para generar la imagen, desde YPF confirmaron que el encuentro fue real. En diálogo con Olé, la empresa contó que no se sabía si iban a poder encontrarse por una cuestión de tiempos, pero que Franco se moría de ganas por conocer al 10 y se hizo un hueco para llegar a verlo en Miami.

Según el reporte, Colapinto, Messi y De Paul estuvieron juntos aproximadamente veinte minutos, entre los que aprovecharon para sacarse la foto y charlar un poco, aunque no se dieron más detalles que esos. Cabe mencionar que es posible que vuelvan a verse en el transcurso de la semana, ya que el Inter Miami jugará de local, por lo que los campeones de la Selección Argentina no viajarán para la fecha de la MLS.

De Paul fue el nexo para el encuentro.

Messi podría ir a ver a Colapinto

Este sábado, Inter Miami jugará contra Orlando City de local en el Nu Stadium a partir de las 20:15, un horario que no le permite a Colapinto ir a ver a Messi debido a sus obligaciones con Alpine. Sin embargo, el capitán rosarino sí quedará liberado para ir a ver al pilarense el domingo en el GP de Miami, que está programado para lanzarse a las 17:00 horas de Argentina.