El argentino reunió a más de 600 mil personas.

La Ciudad de Buenos Aires quedó inundada con los sonidos del motor V8 del Lotus E20 y con la nostalgia de ver al Mercedes W196 recorriendo la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. Este domingo, Franco Colapinto cumplió con lo prometido con su exhibición que tuvo una convocatoria de miles de fanáticos que se acercaron para presenciar de primera mano cómo suena un coche de Fórmula 1.

Desde las imágenes aéreas se podía ver que la convocatoria había sido amplia, especialmente en los sectores gratuitos, ya que la zona preferencial estuvo tan limitada que las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Ahora bien, Alpine registró un total de más de 600 mil personas que se acercaron a las inmediaciones para apoyar al piloto argentino, un número que representa todo un récord para la F1 en eventos de este tipo.

Hasta este domingo, el récord en cantidad de convocados a un Road Show lo tenía Londres, que en 2024 reunió a 500 mil personas, aunque con la diferencia de que la exhibición no fue para un solo piloto. En esa ocasión, Inglaterra reunió a históricos como Jenson Button (campeón de la F1 2009), Nigel Mansell (campeón de la F1 1992), David Coulthard y Juan Pablo Montoya, por lo que el contraste con el caso de Colapinto es evidente.

Un caso más similar al del pilarense es el de Fernando Alonso, quien juntó a 250 mil personas en Sevilla en el Road Show de Renault del 2006, cuando el asturiano ya había conquistado su primer título en 2005 y destronado a Michael Schumacher. De ahí que los números de Franco en Buenos Aires hayan causado tanto revuelo en la máxima categoría, algo que puede resultar clave para el regreso del Gran Premio de Argentina.

Y es que durante la semana uno de los temas de conversación fue el avance en las obras del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que recibirá al MotoGP en 2027 y busca obtener la homologación de la FIA para traer de regreso a la F1. En este sentido, la cantidad de fans que asistieron a la exhibición de Colapinto es una señal del potencial que tiene Buenos Aires para albergar nuevamente un Gran Premio de la F1.

Colapinto y un homenaje a Fangio en su exhibición.

La palabra de Macri sobre el regreso de la F1

En el transcurso del Road Show, Jorge Macri habló de la importancia que tiene la convocatoria en la lucha por conseguir una fecha en el calendario de la F1. “Esta es una gran oportunidad para demostrarle a la FIA y la gente de la Fórmula 1 la pasión que hay por los fierros en la Argentina. Que el mundo vea la pasión porque en un pequeño show estamos juntando más gente que en un Gran Premio en el mundo”, afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad.