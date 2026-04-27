El mensaje de Flavio Briatore a la Argentina tras la exhibición de Franco Colapinto: “Entusiasta”

Colapinto estuvo en Palermo con Alpine.

La Fórmula 1 volvió a pisar territorio nacional este domingo de la mano de Franco Colapinto, quien llevó a cabo una exitosa exhibición en el barrio porteño de Palermo a bordo de dos coches históricos. Más de 600 mil personas se reunieron en las inmediaciones de la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento para ver al pilarense sobre el Lotus E20 y el Mercedes W196, con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo en 1954 y 1955.

Sin dudas, la convocatoria ha causado mucha impresión en la máxima categoría, que compartió contenido en sus redes sociales sobre la presentación del piloto argentino, algo a lo que también se sumó Flavio Briatore. A través de su cuenta de Instagram, el asesor de Alpine compartió un par de imágenes de lo que fue el Road Show de Colapinto en Buenos Aires junto a un mensaje para todos los argentinos.

“Qué día para ti, @FranColapinto. Bravo, Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento”, comenzó el italiano, que celebró la actitud y la demostración de afecto de los fanáticos. Y es que la imagen que dieron los fanáticos dejó en claro que el GP de Argentina podría ser una importante fuente de ingresos para la máxima categoría debido a la enorme cantidad de aficionados que se reunieron para acompañar al pilarense.

Cabe mencionar que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez se encuentra en obras con el fin de recibir al MotoGP en 2027 y recuperar un lugar en el calendario de la F1, competencia en la que no tiene una edición desde 1998 con la victoria de Michael Schumacher. La combinación de las remodelaciones con un piloto argentino en la grilla hace que Argentina sea uno de los posibles destinos en la expansión del calendario del certamen en el futuro.

Por otro lado, Briatore también le dejó otro mensaje al argentino, pidiéndole un encuentro para que charlen sobre todo lo que ocurrió esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. “Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo”, agregó “Il Padrino” a días del regreso de la F1 con el GP de Miami este fin de semana después de un mes entero sin competencia debido a la cancelación de los GPs de Baréin y Arabia Saudita.

El argentino con el Lotus E20.

Horarios del GP de Miami 2026 de Fórmula 1

Después de un mes de espera, la cuarta fecha de la Fórmula 1 se disputará este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que estará bajo el formato sprint. A continuación, los días y horarios: