El frío comunicado del Gobierno para despedir al Indio, que criticaba a Milei

El gobierno de Javier Milei, con el que el Indio Solari mantuvo una fuerte distancia ideológica, lo despidió con un frío comunicado en el que lo recordó con una "voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática". Hasta su fallecimiento, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota criticó a la gestión libertaria en casi todas sus apariciones públicas.

"Como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, desarrolló una obra que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte del imaginario popular argentino. Su voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática contribuyeron a construir una figura de dimensión mítica", publicó la Secretaría de Cultura a través de un comunicado.

Con el título "La Secretaría de Cultura de la Nación despide al Indio Solari", el organismo liderado por Leonardo Cifelli recordó "con profundo pesar" al legendario cantante, a quien calificó como "el gran ícono de la música argentina".

"Como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, desarrolló una obra que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte del imaginario popular argentino. Su voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática contribuyeron a construir una figura de dimensión mítica", agregó el organismo.

Qué decía el Indio sobre Milei

En una entrevista concedida a Gelatina, el mítico cantante habló de la actual coyuntura política argentina y cuestionó que quienes siguieron al presidente Milei fueron llevados por "el enano de la motosierra". "Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso. No es que todos fueron como ‘El Flautista de Hamelin’ y vamos a traer al enano de la motosierra", indicó.

El Indio expresó su preocupación por la situación actual de Argentina y destacó la necesidad de que las fuerzas populares asuman un rol más activo. "Este presente está bastante jodido, y yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia porque nos están cagando en la cara", aseguró.

En otro reportaje a Filo News, el músico también hizo alusión al Presidente: "El tipo (Milei) alguna preparación tiene para la economía, tampoco es un bocho, dice burradas. Pero tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que está obrando por una obra para el bien mayor, que no es defender la industria nacional. Él pactó algo en algún lugar", sentenció.

Solari deslizó también que le cuesta entender al actual jefe de Estado, pero que en contraposición, sí comprende al exmandatario Mauricio Macri, que "está en París tomando champagne Dom Perignon".

"No creo que esta gente sea capaz de mantenerse, porque estallan, van a un reportaje y pegan en la mesa y se van. Creo que necesitan de una teatralización de la vida que le llame la atención a los jóvenes: la violencia de todo el circuito", manifestó.

El día que Adorni le pidió "llamarse a silencio"

Luego de que en otra entrevista tildara de "loco" a Milei y expresara que nunca pensó que "un tipo con una motosierra pueda llegar a Presidente y pasara todos los filtros", el por entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, salió criticarlo.

"Vive bajo otra estructura mental en términos de lo que lo rodea. Se suma a los que cuando no gobiernan, cuando su ideología no está en el poder, consideran que lo otro es una dictadura y hay que voltearlo. Yo creo que está equivocado", dijo en La Nación+.

En ese sentido, continuó: "Me parece que hay que llamarse a silencio. Promover o transmitir que un gobierno caiga, sea este o cualquier otro, me parece una barbaridad. Pero bueno, cada uno dice lo que le parece".