Quién es La Bestia Pop: el origen futbolero vinculado a Gimnasia de La Plata del himno de los Redondos

Quién es La Bestia Pop: el origen futbolero del himno de los Redondos

El rock nacional guarda consigo millones de historias en sus canciones y Carlos Alberto "Indio" Solari está eternamente ligado a esta cuestión. Este viernes 5 de junio, el fundador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota murió en su casa de Ituzaingó dejando un vacío gigante en los amantes no sólo de su música, sino del legado que dejó desde el día que nació en La Plata la mencionada banda que marcó a miles de generaciones. Uno de sus himnos es La Bestia Pop, canción que ocupa un lugar en Gulp!, el primer disco, y su origen -según dicen- está relacionado con el mundo del fútbol.

El "héroe" de este emblemático tema que fue reversionado una y otra vez por diferentes artistas fue un jefe de la barra brava de Gimnasia y Esgrima La Plata que falleció hace algunos años atrás. El "Negro" José Luis Torres, un militante de la JP nacido en 1954 que también siguió a Pappo y a Hermética antes de su deceso. En 1985 salió a la luz la primera obra de Los Redondos con dicho track siendo el segundo del mismo grabado en los estudios Tubal pocos meses antes. Ni Yo, caníbal, ni Ñam fri fru fi fali fru, ni Ya nadie va a escuchar tu remera, el que inició el mito fue La Bestia Pop.

El origen de La Bestia Pop, relacionado al fútbol y a Gimnasia de La Plata

La tierra platense fue testigo del nacimiento de la leyenda que, al parecer, se inspiró en aquel fanático mencionado líneas arriba. A pesar de que el propio Indio dijo en una entrevista años más tarde del lanzamiento que era "simplemente un chiste a ellos mismos", no fue suficiente para matar las ilusiones de aquellos fanáticos que confiaban en el mito. De hecho, el "Negro" alguna vez reveló que tenía una grabación de un programa de radio en la que el cantante explicaba por qué motivo la escribió, aunque eso nunca fue publicado.

El "Negro" José Luis Torres y el origen de La Gran Bestia Pop

Un dato no menor es que José Luis Torres era un habitué en los recitales del Indio junto a su inseparable bandera del club. Y no quedan dudas de que el artista estaba conectado con la institución, lo cual quedó demostrado cuando Diego Armando Maradona tomó las riendas del equipo. "Para los amigos Triperos y para el Diego, desearle lo mejor que venga y lo mejor que pueda hacer por los Triperos, que es uno de los equipos platenses a los cuales he ido a ver y le tengo mucho cariño", fueron las palabras del músico cuando el "Pelusa" pasó a ser DT del "Lobo". El "Negro" Torres no llegó a verlo porque murió a los 46 años en 2001, pero su nombre quedó marcado y, según cuentan, inspiró al Indio Solari. Sonó en infinidad de estadios con el paso de los años y sigue siendo una de las canciones más emblemáticas no sólo de Los Redondos, sino del rock nacional.

La letra de La Bestia Pop, un himno de Los Redondos

Mi héroe es la gran bestia pop

Que enciende, en sueños, la vigilia

Y antes que cuente diez, dormirá

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor

Mi amigo está grogui sin destilar

Pero yo sé que hay caballos que

Se mueren potros sin galopar

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor

José Luis "Negro" Torres, inspiración para La Bestia Pop, un himno de Los Redondos

Voy a bailar el rock del rico Luna Park

Y atomizar la butaca y brillar

Como mi héroe, la gran bestia pop

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor

Mi héroe es la gran bestia pop

Que enciende, en sueños, la vigilia

Y antes que cuente diez, dormirá

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor

A brillar, mi amor

Vamos a brillar, mi amor