La fiscalía de Morón informó los primeros detalles de la muerte del Indio Solari

La Fiscalía General de Morón emitió un comunicado en el que reveló los primeros detalles de la muerte del Indio Solari, que se confirmó en la mañana de este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. El cantante fue hallado por su cuidadora personal alrededor de las 8:30 de la mañana, tirado en el piso cerca de la pileta, desvanecido.

Si bien el cantante padecía Mal de Parkinson, la Justicia decidió abrir una causa por averiguación de causal de muerte y se le realizará una autopsia al ídolo popular.

Qué le pasó al Indio Solari: esto se sabe hasta ahora

El cantante padecía mal de Parkinson.

Tras encontrar al Indio Solar desvanecido en el piso, la empleada llamó a los servicios de emergencia privada, y luego el personal médico constató el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien tenía 77 años y padecía enfermedad de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

A raíz de lo ocurrido, tomó intervención la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón y el funcionario judicial de turno, Lucio Rivero, se presentó en el lugar y dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires para realizar las tareas correspondientes, a la vez que se ordenó ula autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.

“La Fiscalía General de Morón informa que se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar”, precisó el comunicado de las autoridades judiciales. Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como “Averiguación de causales de muerte”.