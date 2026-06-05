La entrevista exclusiva del Indio Solari con El Destape Radio en 2019

Carlos "El Indio" Solari reapareció públicamente en una entrevista exclusiva con el periodista y escritor Marcelo Figueras en el 2019 para el regreso del programa Big Bang por El Destape Radio. Fiel a su estilo directo y alejado de los eufemismos, el icónico exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó títulos de fuerte peso político y, en aquel momento, sembró serias dudas sobre su futuro en los escenarios debido a su salud y a la masividad de sus convocatorias.

"Estoy odioso porque vivo en un país donde se están muriendo pibes", disparó el músico al ser consultado sobre la situación social y económica bajo la gestión de Mauricio Macri.

Durante la charla, Solari criticó con dureza el rumbo económico y la dependencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando que el año 2001 "no está tan lejos". En la misma línea, defendió la gestión de Cristina Kirchner respecto a las denuncias de corrupción: "Si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarle algo", sentenció en aquel momento.

Además del plano político, el "Indio" abordó la complejidad de su cuadro de salud —conviviendo con el Mal de Parkinson— y admitió que veía "muy difícil" volver a dar un concierto en vivo. El factor de la seguridad y el riesgo de avalanchas masivas se transformaron en un límite infranqueable para su carrera: "Cinco tipos que te tiren un par de cascotes se pisan todos, se matan. Es una dimensión de la cual no me puedo hacer cargo", explicó con crudeza.

La entrevista, que se transformó de inmediato en el foco de la agenda pública nacional, combinó la sensibilidad de un artista popular afectado por la realidad de su país con la resignación de quien sabe que la mística de sus "misas ricoteras" presenciales ha entrado en una etapa de despedida definitiva.