Un hombre intentó matar a una mujer que conoció a través de una app: la encerró en su auto

Lo que debía ser una noche para conocer gente nueva en una ciudad turística se transformó en una experiencia traumática. Una mujer de 41 años que vacacionaba en Bariloche denunció que un hombre que conoció a través de la aplicación de citas Tinder la secuestró, la encerró en su auto, la intentó ahorcar y abusó de ella.

Según su relato, la víctima se había bajado la app durante su estadía. Pronto comenzó a chatear con un usuario que se hacía llamar “Aslan”. Acordaron un encuentro para la noche del martes, pasadas las 20. El hombre pasó a buscarla por el hotel donde se alojaba.

“Ni siquiera me abrió la puerta. Salimos y no sabía adónde me llevaba. Pensé que íbamos a pasear”, contó la mujer en diálogo con la prensa local. Pero en lugar de ir a un café, el acusado la condujo hasta un estacionamiento a orillas del lago Nahuel Huapi. Allí trabó las puertas del vehículo.

“Me agarró del cuello”

“Me dijo ‘¿me vas a besar?’. Se me vino encima, me besó y me agarró del cuello. Le dije que se tranquilizara porque me estaba lastimando”, relató. La víctima dijo que sintió un miedo inmenso: no sabía dónde estaba, no podía bajar del auto y el hombre continuaba con comentarios de contenido sexual.

En un momento, la tomó de la mano y la obligó a tocarlo por debajo de la ropa. “Me tocó sin mi consentimiento”, denunció. Luego, según su testimonio, el acusado le dijo: “Si vos apretás este botón soy bueno y si apretás este soy malo”. La mujer interpretó esa frase como una forma de jugar con su incomodidad y su miedo.

La huida y la denuncia

Después de un forcejeo, la mujer logró que el hombre la llevara de regreso hacia el centro de Bariloche. Cuando finalmente consiguió abrir la puerta y salir del auto, su campera se enganchó en el cinturón de seguridad, lo que le generó un momento de desesperación. “Cuando salí me dije: ‘Gracias por salir viva’”, recordó.

Una vez en el hotel, repasó lo ocurrido y decidió radicar la denuncia en la Comisaría Segunda de Bariloche. “Si me lo hizo a mí, seguro se lo hizo a otras mujeres”, afirmó. La causa fue caratulada como abuso sexual y privación ilegítima de la libertad y llegó a la Fiscalía.

El acusado, identificado y prófugo

La Policía de Río Negro analizó las cámaras de seguridad de la ciudad y logró identificar el vehículo utilizado por el agresor: un Chevrolet Cherry Tiggo color negro. También establecieron la identidad del sospechoso, quien continúa prófugo.

La víctima aportó todos los datos que tenía: el hombre le dijo que vivía en Bariloche hacía 15 años y que era propietario de una empresa de turismo ubicada en la calle Mitre. Luego de que el caso se difundiera, la mujer recibió mensajes de otras usuarias que afirmaron haber estado en contacto con el mismo perfil falso en la app.

La investigación sigue abierta y la víctima anticipó que ampliará la denuncia y que instará la acción penal.