FOTO DE ARCHIVO. Convoy de la ONU en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel

Un ​miembro serbio de las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano ‌falleció el jueves ‌a causa de las heridas sufridas cuando varios proyectiles de mortero impactaron en su posición, cerca de Marjayoun, en el sureste del Líbano, a última hora de la noche anterior.

Se trata del séptimo miembro de ​las fuerzas de ⁠paz fallecido en el país desde ‌marzo.

La ONU informó de que otros ⁠dos miembros de las ⁠fuerzas de paz que prestaban servicio en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en ⁠el Líbano (FPNUL) resultaron heridos en el incidente, ​uno de El Salvador y ‌otro de España.

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Las hostilidades ‌entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel ⁠se reavivaron en el Líbano el 2 de marzo.

El soldado fallecido era el sargento Milovan Jovanovic, del 27.º Batallón Mecanizado ​de Serbia, ‌informó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la ONU en Nueva York.

El secretario ⁠general de la ONU, António Guterres, condenó el asesinato de Jovanovic, que habría cumplido 37 años el sábado, dijo Dujarric. Jovanovic estaba casado, tenía un hijo y una hija, y se encontraba en su primer despliegue de mantenimiento ‌de la paz.

Dujarric dijo que el incidente estaba siendo investigado, pero que, según una evaluación inicial, la posición fue alcanzada por fuego indirecto procedente del norte del río Litani.

Hezbolá rechazó el ‌jueves un nuevo alto el fuego e Israel dijo que no retiraría sus tropas del país, ‌lo que ⁠socava los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por detener ​los combates en la zona para forjar la paz con Irán.

Con información de Reuters