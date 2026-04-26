Franco Colapinto llenó las calles de Palermo y mete presión por un GP de Fórmula 1 en Argentina

El silencio de doce años sin motores de alta competición en las calles porteñas se rompió este domingo con una fuerza difícil de ignorar. Lo que comenzó como una exhibición de Franco Colapinto en los bosques de Palermo terminó convirtiéndose en un plebiscito popular a favor del regreso del Gran Premio de Argentina, una cita que el país no tiene desde aquel triunfo de Michael Schumacher en 1998.

La cifra oficial de la organización sostuvo que llegaron más de 510.000 personas las que se se volcaron a las calles para ver girar apenas tres vehículos. Este número no es solo un récord local; la concurrencia superó la asistencia total de un fin de semana de Gran Premio en la gran mayoría de las sedes actuales de la Fórmula 1. No obstante, hay otras cifras que difieren con el número.

"Argentina demostró que es un país fierrero", se escuchó entre los organizadores. Las imágenes de la multitud, captadas por medios internacionales y veedores de la FIA, funcionan ahora como la carta de presentación más sólida para las gestiones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad junto a patrocinadores privados.

El trasfondo real del evento quedó claro con las declaraciones de las autoridades. El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que se están acelerando las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El propio Colapinto, que había visitado las instalaciones en noviembre pasado, destacó los avances y la velocidad de las mejoras en el trazado.

Si bien el entusiasmo es alto, la cautela domina los plazos oficiales:

El escenario optimista: Algunos sectores barajan el año 2028 como una posibilidad.

El escenario realista: Por la complejidad del calendario de la FIA y los estándares de seguridad requeridos, se estima que el retorno efectivo podría concretarse recién hacia el 2030.

La oportunidad de realizar esta exhibición surgió de un imprevisto internacional: la suspensión de dos carreras en Arabia por conflictos bélicos. Alpine y Mercado Libre aprovecharon esa ventana para traer la infraestructura al país, pero fue el carisma de Colapinto lo que terminó de amalgamar el proyecto.

El piloto, que ahora parte hacia Miami para su próxima competencia, se ha convertido en el embajador necesario para una Argentina que busca recuperar su lugar en la élite del automovilismo mundial. Con el apoyo de las marcas y una infraestructura que empieza a ponerse a la altura, el rugido de la Fórmula 1 en Buenos Aires parece estar, por fin, un poco más cerca.