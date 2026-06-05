Las Pelotas presentó "Sin la piel", el primer adelanto de su nuevo disco después de 6 años.

Después de más de tres décadas de trayectoria y una vigencia que los mantiene entre las bandas más importantes del rock argentino, Las Pelotas lanzó Sin la piel, el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, cuyo estreno está previsto para el 11 de septiembre.

La nueva canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales y llega acompañada por un videoclip oficial que profundiza el universo emocional de una obra atravesada por la reflexión, la sensibilidad y la necesidad de volver a conectar con los demás desde un lugar genuino.

Cómo suena lo nuevo de Las Pelotas

Con una letra introspectiva y una atmósfera sonora que combina la identidad clásica de la banda con una búsqueda contemporánea, Sin la piel propone un recorrido por los vínculos humanos en tiempos marcados por la velocidad, la sobreexposición y las barreras emocionales.

"Decime / Si podemos ver / Una forma / De poder hablar / Desde el alma / Sin mentir / Con el cuerpo / Sin la piel", canta Germán Daffunchio en uno de los pasajes centrales del tema, sintetizando el espíritu de una composición que invita a derribar máscaras y recuperar la autenticidad en la comunicación.

Las Pelotas lanzará su nuevo disco, tras 6 años, el próximo 11 de septiembre.

Según la presentación oficial, la canción funciona como "un tajo en el blindaje de la modernidad". La piel aparece aquí como una metáfora de todas aquellas capas que las personas construyen para protegerse, ocultarse o adaptarse a las exigencias sociales. En ese sentido, la nueva obra de Las Pelotas se presenta como una invitación a la vulnerabilidad, al encuentro y a la palabra sincera.

Musicalmente, el grupo vuelve a demostrar su capacidad para combinar potencia y sensibilidad, una característica que ha acompañado a la banda desde sus inicios y que la convirtió en una de las propuestas más respetadas del rock nacional. A lo largo de su carrera, Las Pelotas construyó una discografía que logró atravesar generaciones sin perder identidad, consolidándose como una referencia ineludible de la escena argentina.

El lanzamiento de Sin la piel también marca el comienzo de la cuenta regresiva para la llegada de un nuevo trabajo de estudio, uno de los acontecimientos más esperados por sus seguidores. El álbum verá la luz el próximo 11 de septiembre y promete profundizar la búsqueda artística que el grupo viene desarrollando en los últimos años.