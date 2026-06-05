Gustavo Sylvestre reveló la información que Manuel Adorni no quería escuchar: "Les adelanto"

Gustavo Sylvestre reveló la información que Manuel Adorni no quería escuchar.

El periodista Gustavo Sylvestre aseguró en C5N que la investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza y afirmó que la fiscalía ya comenzó a preparar un requerimiento para que justifique parte de su patrimonio. Según sostuvo, la pesquisa alcanza además a la esposa del funcionario y se desarrolla en más de un expediente judicial.

Durante su programa, Sylvestre afirmó que Adorni es investigado en los tribunales de Comodoro Py y aseguró que existen "dos causas diferentes" vinculadas al funcionario nacional. El conductor también sostuvo que la investigación alcanza a la esposa del jefe de Gabinete y adelantó que cuenta con "información exclusiva" sobre los próximos movimientos del expediente.

La información de Gustavo Sylvestre

Según señaló, "todo parece indicar" que Adorni presentaría finalmente su declaración jurada durante la próxima semana, luego de meses de cuestionamientos y pedidos para que regularice esa situación. En los últimos días, desde el Gobierno también habían deslizado que la presentación sería inminente.

Gustavo Sylvestre reveló la información que Manuel Adorni no quería escuchar.

Sin embargo, Sylvestre aseguró que la eventual presentación de la declaración jurada no modificaría el rumbo de la investigación judicial. "Ya esto, les adelanto, no le importa al fiscal", afirmó al aire.

De acuerdo con su versión, el fiscal ya comenzó a redactar un "voluminoso requerimiento de justificación de los bienes no declarados de Adorni desde que es jefe de Gabinete".