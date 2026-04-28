Los jugadores de Boca visitaron a Franco en Palermo.

El domingo se vivió una jornada emotiva en el barrio porteño de Palermo, donde Franco Colapinto corrió a bordo del Lotus E20 y del Mercedes W196 frente a miles de fanáticos que fueron a apoyarlo. Para el pilarense, correr en un Fórmula 1 en su tierra natal es un sueño cumplido, algo que manifestó en reiteradas ocasiones, aunque lo más importante para él fue que pudo hacerlo en presencia de su abuela.

Uno de los pedidos que había hecho el piloto argentino era que todos sus familiares puedan tener un lugar para observar el Road Show y, en especial, que pueda estar Rosa, su abuela. De hecho, antes de su primera salida con el Lotus, Colapinto se acercó a saludarla y la abrazó frente a las cámaras, que más tarde captaron otro emotivo momento protagonizada por la “nona”.

Y es que Leandro Paredes y Miguel Merentiel estuvieron presentes en Palermo para apoyar al pilarense, que es un reconocido hincha de Boca Juniors, algo que viene de familia. Tal es así que los jugadores del cuadro xeneize le llevaron sus camisetas a Rosa y se las autografiaron en persona frente a la atenta mirada de Franco, que se quedó al margen viendo como los futbolistas se sacaba una foto con su abuela.

Para el piloto de Alpine, se trató de un gesto emotivo hacia una de las personas más importantes de su vida, sobre la que había hablado minutos antes del encuentro. “Que me vea en un F1 en mi país y tan de cerca es algo muy especial”, había dicho Colapinto, que después de su primera salida con el Lotus E20 se acercó a abrazarla y tuvo un tierno intercambio en el que bromeó sobre el sonido del motor V8.

“¿Despacito? ¿No escuchás ahora, no? Escuchabas todo. Por eso les dije: ‘Que esté fuerte el motor del auto para que escuche la abuela’. Más sorda no te voy a dejar, te lo juro”, le dijo Franco a Rosa. Cabe mencionar que la abuela estaba a un costado de la pista esperando a su nieto, por lo que tuvo una de las mejores posiciones para apreciar las piruetas que hizo sobre las calles de Palermo.

Colapinto pasó mucho tiempo con su abuela en la exhibición.

¿Cuándo corre Colapinto en la F1?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá este fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Autódromo Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.