Entradas A Perfect Circle en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Microestadio Malvinas Argentinas

A Perfect Crime se presenta en Argentina.

A Perfect Circle confirmó su regreso al país tras 13 años de ausencia y se presentará en el microestadio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Buenos Aires. La banda de rock alternativo formada en 1999 en Los Ángeles, Estados Unidos, llega al país para repasar lo mejor de su repertorio y volver a conectarse con el público local, que lo recibirá con los brazos abiertos por segunda vez en la historia tras la visita realizada en 2013.

El grupo ha publicado cuatro álbumes a lo largo de su carrera, además de ostentar el récord del álbum de rock debut que alcanzó una posición más alta en las listas en aquel momento, "Mer de Noms" (2000). El álbum, que incluía los siempre populares sencillos "Judith" y "3 Libras", marcó un hito significativo para el rock alternativo y el hard rock. A lo largo de sus más de 25 años de carrera, han publicado tres álbumes más: Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) y Eat the Elephant (2018), que debutó en el puesto n.º 3 de la lista Billboard 200 y alcanzó el primer puesto de la lista Billboard Rock Albums.

Cuándo toca A Perfect Circle y por dónde comprar entradas

La banda A Perfect Circle se presenta el 28 de noviembre en el microestadio Malvinas Argentinas.

se presenta el en el microestadio Malvinas Argentinas. Las entradas se pueden adquirir a través de Livepass y se podrán adquirir a partir del miércoles 6 de mayo a las 14 horas.

Las influencias de A Perfect Crime

A Perfect Circle concreta su segunda visita a Argentina

A Perfect Circle ha sido cabeza de cartel en festivales de todo el mundo, ha agotado las entradas en prestigiosos recintos como el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden y el Red Rocks Amphitheatre, y ha actuado en diversos programas de televisión nocturnos, entre ellos "Jimmy Kimmel Live" y "The Tonight Show". Howerdel citó entre sus influencias, varios discos que han tenido un impacto en su forma de tocar: Adam Ant con Kings of the Wild Frontier de su híbrido junto a piratear música con un toque de la música india americana, Sausier And The Banshees con Tinderbox, Ozzy Osbourne con Diary of a Madman, la banda británica Depeche Mode y The Cure con Pornography.

La previa con Puscifer

Antes tocará Puscifer, una banda multidimensional formada por Mat Mitchell, Carina Round y Maynard James Keenan, que fusiona música, espectáculo y artes visuales en una experiencia creativa única. El grupo ha publicado una serie de álbumes, entre los que se encuentran "Normal Isn’t", que incluye las canciones "Self Evident" e "ImpetuoUs". También actuó en festivales como Coachella y Bonnaroo, e incluso creó la gira Sessanta. Han compuesto lo que fue, en esencia, la banda sonora de la primera temporada de "Yellowstone", y la banda ha llevado su característica mezcla de maestría musical, ingenio y teatralidad a programas de televisión nocturnos como "Jimmy Kimmel Live!" y "The Late Show".