EN VIVO
Cine

La estatuilla del Óscar a "Mr. Nobody contra Putin" desaparece durante un vuelo

01 de mayo, 2026 | 09.19

La estatuilla del Óscar que pertenecía a Pavel Talankin, el director ruso que ganó este año ‌el premio al mejor ‌documental por "Mr. Nobody contra Putin", ha desaparecido después de que se viera obligado a facturarla como equipaje de bodega en un vuelo de Nueva York a Alemania, según ha declarado su codirector.

Talankin tenía previsto volar desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a Fráncfort con la aerolínea alemana Lufthansa. ​Sin embargo, los ⁠agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ‌le indicaron que la estatuilla, de 3,8 kilos, ⁠suponía una posible amenaza para la ⁠seguridad, según declaró el jueves su codirector, David Borenstein.

"En el aeropuerto, un agente de la TSA lo paró y le ⁠dijo que el óscar podría utilizarse como arma", explicó ​Borenstein en Instagram.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pavel no tenía maleta para ‌facturarlo, así que la TSA ‌metió el óscar en una caja y lo envió ⁠a la bodega del avión", dijo, publicando una serie de fotos, incluida la de la caja.

"Nunca llegó a Fráncfort."

En respuesta a la publicación de Borenstein en Instagram, Lufthansa ​afirmó que ‌se estaba tomando el asunto muy en serio.

"Lamentamos profundamente esta situación", declaró posteriormente un portavoz de la compañía en respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters.

"Nuestro equipo está gestionando este asunto con el ⁠máximo cuidado y urgencia, y estamos llevando a cabo una búsqueda interna exhaustiva para garantizar que el óscar se encuentre y se entregue lo antes posible."

En declaraciones a la revista digital Deadline.com tras llegar a Alemania el jueves, Talankin afirmó que era "absolutamente incomprensible que consideraran un óscar como un arma".

En vuelos anteriores con ‌diversas aerolíneas, había viajado con él "en la cabina y nunca hubo ningún tipo de problema", declaró al medio.

El documental de Talankin y Borenstein utilizó dos años de material que Talankin grabó en una escuela en la que trabajaba en la ‌región rusa de Cheliábinsk, para mostrar cómo los estudiantes estaban expuestos a mensajes a favor de la guerra.

Talankin, de 35 años, que ‌huyó de Rusia ⁠en 2024, ha defendido la película, que describe como un testimonio para la posteridad que muestra ​cómo "toda una generación se volvió airada y agresiva".

Con información de Reuters

Trending
ARCA
Alerta: Estos monotributistas serán recategorizados y multados por ARCA
Las más vistas