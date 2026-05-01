Sudáfrica planea llegar pronto a México para adaptarse al primer partido del Mundial

Imagen de archivo del entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, durante un amistoso ante Panamá en el estadio Moses Mabhida, Durban, Sudáfrica.

Sudáfrica tiene previsto llegar a México casi quince días antes del partido ‌inaugural del Mundial ‌para aclimatarse a la altitud, según afirmó el seleccionador Hugo Broos.

México, uno de los países anfitriones, inaugurará el torneo el 11 de junio con un partido del Grupo A contra Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México, ​situado a ⁠2.200 metros sobre el nivel del mar.

Aunque la ‌mayoría de los jugadores sudafricanos militan ⁠en clubes de Johannesburgo, ⁠que se encuentra a 1.753 metros de altitud, Broos afirma que su equipo necesita tiempo para adaptarse ⁠a las condiciones de México antes del ​partido inaugural.

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La selección viajará el ‌30 de mayo a su ‌base en Pachuca, que se encuentra unos ⁠200 metros más alta que Ciudad de México, a menos de 100 kilómetros de la capital.

"Los primeros días será difícil entrenar al ​100% debido ‌a la altitud, así que eso es lo que haremos en la segunda semana", declaró Broos en una entrevista radiofónica.

Sudáfrica tiene previsto enfrentarse a Nicaragua en casa ⁠en un partido amistoso el 29 de mayo, aunque esto no está confirmado, y está negociando que Puerto Rico sea su rival en un segundo partido de preparación en Pachuca.

En sus otros partidos de la fase de grupos del Mundial, Sudáfrica ‌se enfrentará a la República Checa en Atlanta el 18 de junio y a Corea del Sur en Monterrey el 24 de junio, con el objetivo de superar la primera ronda por primera ‌vez en su cuarta participación en el Mundial.

"No es un grupo fácil para nosotros. En primer lugar, ‌nos enfrentaremos ⁠a la selección anfitriona en el partido inaugural, en el estadio Azteca, y ​allí lo tendremos muy difícil", declaró Broos a principios de año.

Con información de Reuters