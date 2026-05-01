Día del trabajador en CABA: cómo funcionarán el transporte, los hospitales y las emergencias

El transporte y otros servicios se ven reducidos por el feriado del 1° de mayo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cronograma oficial de servicios públicos para este viernes, feriado por el Día del Trabajador. Para garantizar la cobertura de los servicios esenciales se dispuso un esquema especial que modificará la atención sanitaria, el transporte y la administración pública.

Cómo funcionan los servicios durante el feriado del Día del Trabajador

Transporte y movilidad

Subte y Premetro: operarán con cronograma de feriado. El servicio comenzará a las 8:00 horas y se extenderá hasta el horario de cierre habitual, con frecuencias reducidas.

Ecobici: el sistema de bicicletas públicas estará disponible con normalidad, incluyendo los pases intensivos, recreativos y turísticos.

Peajes: funcionarán normalmente, pero aplicarán el esquema de hora pico de fin de semana: de 11 a 15 horas en sentido a la Provincia, y de 17 a 21 horas en sentido al Centro.

Estacionamiento

Durante toda la jornada del viernes regirán condiciones especiales para estacionar en CABA: estará permitido estacionar en avenidas y calles donde normalmente rige la prohibición en días hábiles de 7 a 21 horas. En tanto que el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

No obstante, se mantienen algunas excepciones, ya que seguirán vigentes las restricciones y prohibiciones de estacionamiento en carriles exclusivos, ciclovías y zonas específicas que estén debidamente señalizadas.

Salud y Hospitales

Guardias 24 horas: los hospitales públicos porteños mantendrán activas sus guardias y áreas críticas durante todo el día.

Cerrados: no habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, CeSACs ni Centros de Diagnóstico.

Servicios esenciales y emergencias

Recolección de basura: el servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad.

Seguridad: la Policía y los Bomberos de la Ciudad, junto con las líneas de emergencia 911 y 103, mantendrán guardias activas las 24 horas.

Trámites, administración y escuelas

Toda la administración pública y las escuelas de la Ciudad permanecerán sin actividad.

Registro Civil: cerrado. Solo contará con una guardia mínima para defunciones entre las 8 y las 12 horas.

Licencias y VTV: no habrá atención en la sede Roca para licencias de conducir, ni en la pista de aprendizaje, ni en las plantas de Verificación Técnica Vehicular.

Trámites generales: estarán cerradas las sedes comunales, la AGIP, la Dirección General de Rentas y la Dirección General de Infracciones.

Espacios verdes, cultura y museos

El cronograma prioriza el cese de actividades culturales y el cierre de grandes parques.

Espacios verdes cerrados: Jardín Botánico Carlos Thays, Ecoparque de Buenos Aires y las Reservas Ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano.

Cultura: no tendrán actividad los museos, el Teatro Colón, la Usina del Arte ni el Centro Cultural Recoleta.

Bibliotecas públicas: de manera excepcional, estarán abiertas las sedes de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.