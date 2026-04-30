La esposa del presidente español denuncia por agresión a un "influencer" de extrema derecha

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale del antiguo Coliseo de Roma, en Roma, Italia

Begoña ​Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, ha presentado una denuncia contra un activista ‌político de extrema derecha ‌e "influencer" en redes sociales por una presunta agresión ocurrida el miércoles en una cafetería de Madrid, donde él la abordó para interpelarla sobre un caso de corrupción.

Un vídeo selfi publicado en internet por el "influencer" Vito Quiles mostraba cómo se acercaba a Gómez en la cafetería y la ​seguía hasta la ⁠calle para preguntarle sobre el caso, a pesar de ‌que dos mujeres lo retuvieron por la ⁠fuerza para mantenerlo alejado de Gómez ⁠mientras ella se subía a un taxi.

Gómez está siendo investigada por las acusaciones de que utilizó su posición como esposa ⁠del jefe del Gobierno para conseguir contratos de ​trabajo. Ella niega haber cometido ninguna irregularidad ‌y este mes un fiscal ‌español solicitó al juez de instrucción que archivara el ⁠caso, que fue presentado por grupos de extrema derecha.

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Quiles no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios a través de la red social X, donde publicó ​el vídeo.

El ‌comportamiento de Quiles hacia Gómez el miércoles fue condenado rotundamente tanto por miembros del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como por el Partido Popular (PP), de la oposición conservadora.

Sin embargo, Ester Muñoz, portavoz del ⁠PP, dijo que Quiles era "también una víctima", debido a las acciones de las mujeres que le impedían acercarse a Gómez, y que "entiende que haya periodistas que quieran hacerle preguntas" a Gómez.

Su caso es una de las varias acusaciones de corrupción que se acercan o ya están en juicio y que persiguen ‌a Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en Europa.

Esta semana, varios testigos están declarando ante el tribunal en un caso contra su exministro de Transportes.

Víctor Aldama, testigo en un caso de corrupción que involucra al exministro ‌José Luis Ábalos, dijo ante el tribunal el miércoles que Sánchez había estado al corriente de los pagos de comisiones ilegales ‌realizados al ⁠PSOE.

Un portavoz del PSOE calificó el testimonio de Aldama de mentira y afirmó que tenía ​previsto llevar sus comentarios difamatorios ante el Tribunal Supremo.

Con información de Reuters