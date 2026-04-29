Un oasis verde en plena ciudad: el café escondido en un patio en Buenos Aires que pocos conocen.

Hay un café escondido en un jardín en pleno Buenos Aires que es un oasis de vegetación en medio de la ciudad. Si te gusta descubrir nuevos cafés porteños y además disfrutás de estar al aire libre, este lugar es para vos.

Se trata de Muye, una cafetería ubicada en la calle Ayacucho, en el barrio porteño de Recoleta. Cuenta con un jardín lleno de vegetación y amplios menús para meriendas, almuerzos y cenas.

"Si buscás escapar del caos de capital, te recomiendo este jardín que queda ubicado en Recoleta. Es una joya oculta para los que nos gusta comer algo rico en un ambiente tranquilo", cuenta la creadora de contenido de la cuenta Food in BA.

"Nosotros fuimos a merendar, la relación precio-calidad es un 10. Esta fue mi favorita: trucha curada con pao de queijo, la cookie brownie estaba muy rica. Seguimos con el avocado toast, yogur griego de verdad", contó la influencer.

Otros de sus platos destacados son su budín de banana vegano y los scones, que son la estrella de la casa. "Obviamente, van a ir con queso y mermelada como deben ser. Fueron mis favoritos hasta ahora", aseguró.

Con respecto a los precios, la creadora del video aseguró: "Los precios están muy bien, incluso me pareció barato".

Muye: ubicación y horarios de apertura del café porteño

El local está ubicado en Ayacucho 1563, Recoleta. Abre todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 23:30. Los horarios de los feriados pueden sufrir modificaciones.

Además de su oferta de meriendas, también ofrece cenas y tragos para disfrutar de la noche porteña.