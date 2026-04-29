Sorpresa por lo que contó Jonatan Viale en vivo sobre Javier Milei: "El arma en la cabeza"

Sorpresa por lo que contó Jonatan Viale en vivo sobre Javier Milei.

En la pantalla de TN, el periodista Jonatan Viale lanzó una feroz crítica contra el Javier Milei. Con total indignación, el conductor repudió los recientes lamentos del mandatario sobre sus ingresos personales.

Las insólitas declaraciones del jefe de Estado desataron una fuerte ola de rechazo. Durante su clásico segmento, el conductor televisivo analizó la postura de Javier Milei y apuntó contra su insensibilidad. "Este es un error discursivo inexplicable de una persona muy inteligente", sentenció frente a las cámaras.

Luego, el comunicador enumeró los motivos de su profundo enojo. "Primero porque nadie le puso el arma en la cabeza a Milei para que sea Presidente. Segundo porque él decidió congelar su sueldo, con lo cual no se entiende", disparó en ¿La Ves?, el programa que conduce.

Acto seguido, profundizó en la enorme falta de empatía del líder libertario: "Sinceramente queda feo que alguien que gana 3 millones, 4 millones, con la vida bastante resuelta, se queje, se victimice, mientras la gente gana un millón".

Sorpresa por lo que contó Jonatan Viale en vivo sobre Javier Milei.

Cuánto ganan los argentinos

Para cerrar su segmento, el animador repasó la dura realidad de los ciudadanos. Tras enumerar los ingresos de choferes de colectivos, docentes, policías y empleados de comercio, recordó que "un jubilado que cobra la mínima, con el bono, gana 450.000 pesos". Finalmente, remató: "Entonces, me parece, sinceramente y con mucho respeto, no da que el Presidente diga 'al que peor le fue en esta economía en términos reales es a mí'".