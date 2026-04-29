Neymar sorprendió a San Lorenzo con un mensaje desde Santos: "Gracias"

El agradecimiento de Neymar a San Lorenzo tras el empate con Santos

Neymar volvió a Argentina para enfrentar a un equipo argentino este martes 28 de abril por la noche cuando con el Santos visitó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y se llevó algo especial. Se trata nada más y nada menos que del cariño de la gente que dijo presente en la casa del "Ciclón" para este encuentro correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Luego del encuentro, el astro brasileño mostró su agradecimiento al público más allá del resultado.

El empate 1 a 1 con los goles de Alexis Cuello y "Gabigol" favoreció al conjunto local que sigue como líder del Grupo D a falta de tres encuentros para culminar la mencionada instancia. El "Peixe" está más complicado ya que sólo suma dos unidades y está último en la zona que comparten con Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta FC de Paraguay. Al margen del flojo momento de su equipo en el certamen, "Ney" no dudó en referirse a lo que vivió en el Pedro Bidegain.

El sorpresivo mensaje de Neymar a San Lorenzo tras el empate con Santos por la Sudamericana

"Muchas gracias por recibirme tan bien, fue un gran partido. Nunca olvidaré el cariño que me dieron a mí y a toda mi gente. Increíble afición, cantó todo el partido. Me recibieron muy bien, nunca había vivido eso fuera de Brasil. Para mí es un gran placer y un gran honor", esbozó Neymar minutos después del final del cotejo en el Nuevo Gasómetro para un video compartido posteriormente en las redes de San Lorenzo. Claro que, no es la primera vez que viene al país a enfrentar a un equipo argentino, pero no había enfrentado al "Ciclón".

Cuántas veces jugó Neymar en Argentina y cómo le fue

El astro brasileño sólo jugó una vez con el Santos en nuestro país el 17 de mayo del 2012 por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En aquella ocasión fue con derrota por 1 a 0 y no pudo lucirse en el Estadio José Amalfitani. Las restantes fueron con la Selección de Brasil y cosechó sólo un triunfo en tiempo reglamentario ya que el resto fueron empates o derrotas tanto por Eliminatorias Sudamericanas como por Copa América o amistosos internacionales.

La última vez fue como capitán y el partido tuvo lugar en 2015 cuando por el clasificatorio al Mundial de Rusia 2018 jugó para su selección en el empate 1 a 1 en el Estadio Más Monumental donde Ezequiel Lavezzi y Lucas Lima marcaron los goles. Antes de ello fue parte del plantel de la "Verdeamarelha" en el certamen continental llevado a cabo en 2011 y el equipo igualó tanto con Venezuela como con Paraguay además de ganarle a Ecuador en fase de grupos. También estuvo en el Superclásico de las Américas y dijo presente marcando un tanto en una definición por penales que su seleccionado ganó.

El mensaje de Neymar en su cuenta de Instagram

Los números de Neymar en Santos