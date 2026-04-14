Dónde ver la Copa Sudamericana 2026 de manera legal sin recurrir a Xuper TV o Fútbol Libre

Álvarez, Coudet y Costas van por la gloria.

La Copa Sudamericana se volvió con el tiempo en uno de los torneos más prestigiosos que tiene la Conmebol. Un campeonato que reúne a equipos de 10 confederaciones (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) que no lograron alcanzar las primeras posiciones de sus ligas para entrar en la Copa Libertadores, pero hicieron una campaña lo suficientemente buena como para poder jugar este campeonato.

El certamen cuenta en este 2026 con los argentinos River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. En esta edición se vuelve a jugar con el formato de fase de grupos, intregrado por cuatro equipos cada uno. Los primeros pasan de forma directa a los octavos de final, mientras que los que queden segundos deberán disputar los 16avos de final contra los clubes que queden terceros en la zona de grupos de la Libertadores (se sortean los cruces).

Por dónde ver la Copa Sudamericana

Ver los partidos de fútbol por Fútbol Libre o Xuper TV , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. Las transmisiones de la Copa Sudamericana para Argentina se dividen entre DSports (canal deportivo de DirecTV) y por la plataforma de Streaming Disney + (o la señal de cable ESPN).

Cómo están conformados los grupos de la Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético Mineiro (BRA)

Cienciano (PER)

Puerto Cabello (VEN)

Juventud Las Piedras(URU)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

Grupo D

Santos (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta (PAR)

Grupo E

Racing (ARG)

Caracas (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F

Gremio (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Vasco Da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H

River (ARG)

Bragantino (BRA)

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)

Los campeones de la Copa Sudamericana

River ganó la Sudamericana en 2014.