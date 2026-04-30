¿Hay feriados en mayo 2026? Cuándo son y las fechas confirmadas

Calendario de feriados.

Con el inicio de mayo de 2026, crece la consulta sobre los feriados y días no laborables en la Argentina. En 2026, el calendario trae una particularidad: dos fechas clave que no solo tienen peso histórico y social, sino que además generan pausas extendidas en la rutina laboral.

Según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gobierno, el mes de mayo contará con dos feriados inamovibles que darán lugar a fines de semana largos. Esto no solo impacta en la agenda cotidiana, sino también en el turismo interno, que suele registrar picos de movimiento en estos períodos.

Qué feriados hay en mayo 2026 y por qué son importantes

El primero de los feriados será el viernes 1° de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajador. Esta fecha, reconocida a nivel mundial, suele estar atravesada por movilizaciones y reclamos vinculados a los derechos laborales. En la Argentina, su carácter de feriado inamovible está establecido por la ley 27.399, lo que significa que no puede trasladarse.

En 2026, al caer un viernes, genera automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para escapadas o descanso. Es una de las fechas más simbólicas del calendario global, con raíces en las luchas obreras del siglo XIX.

Calendario de mayo 2026.

El segundo feriado del mes será el lunes 25 de mayo, cuando se celebra el Día de la Revolución de Mayo. Esta jornada recuerda la conformación del Primer Gobierno Patrio en 1810, un hito central en el proceso independentista argentino.

Al igual que el 1° de mayo, es un feriado inamovible. En este caso, al caer lunes, también configura un fin de semana largo de tres días consecutivos. La fecha suele estar acompañada de actos oficiales, actividades culturales y una fuerte presencia de símbolos patrios.

Qué estará abierto y qué no el viernes 1 de mayo

Si bien no es un feriado pleno, el funcionamiento de servicios y actividades tendrá varias particularidades:

Administración pública: permanecerá cerrada en todo el país.

permanecerá cerrada en todo el país. Bancos: no abrirán sus sucursales, aunque seguirán operativos cajeros automáticos y home banking.

no abrirán sus sucursales, aunque seguirán operativos cajeros automáticos y home banking. Escuelas: no habrá clases.

no habrá clases. Transporte público: circulará con frecuencia reducida.

circulará con frecuencia reducida. Supermercados: funcionarán con normalidad.

funcionarán con normalidad. Peajes: operarán con esquema de fin de semana.

operarán con esquema de fin de semana. Estacionamiento en CABA: se flexibilizan algunas restricciones y no habrá estacionamiento medido.

Cómo sigue el calendario de feriados en 2026

Más allá de mayo, el calendario oficial prevé varios feriados y días no laborables a lo largo del año. Entre los más destacados: