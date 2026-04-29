El Gobierno oficializó el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados este miércoles, por lo cual ya van dos años que permanece congelado. La consecuencia del ajuste previsional que lleva adelante Javier Milei es que el poder de compra de remedios esenciales para un jubilado que cobra la mínima se desplomó casi 20% desde fines de 2023 hasta hoy. En ese transcurso, los medicamentos aumentaron muy por encima de la inflación.

El precio de los medicamentos más utilizados por jubilados aumentó muy por encima de la evolución del haber previsional en los últimos dos años y medio, consolidando una pérdida sostenida del poder de compra en uno de los rubros más sensibles: la salud. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre fármacos de uso extendido —como antihipertensivos, protectores cardíacos y tratamientos tiroideos— muestra que, desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2026, los incrementos fueron abruptos y prácticamente ininterrumpidos.

Por ejemplo, un medicamento como Losacor pasó de costar poco más de $ 6.400 en septiembre de 2023 -previo al colapso económico que generó la irrupción de Milei- a superar los $ 28.000 en marzo de 2026. Es decir, multiplicó su valor más de cuatro veces en el período analizado. Otros productos siguen la misma tendencia: Aspirina Prevent, por caso, pasó de alrededor de $1.700 a casi $9.000, mientras que Lotrial y T4 también registraron subas de magnitud similar.

El salto más pronunciado se observa entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2024, en línea con la aceleración inflacionaria de ese período. Sin embargo, lejos de estabilizarse, los precios continuaron ajustándose mes a mes durante todo 2024 y 2025.

Ranking de medicamentos que más aumentaron entre 2023 y 2026

Daflon 500: 523%

Lasix: 482%

Micardis: 472%

Trapax: 463%

Aldactone A: 460%

Ibupirac 600 mg: 455%

Optamox Duo: 433%

Trastocir: 431%

T4 Montpellier 100: 428%

Aspirina Prevent: 427%

Cuánto poder de compra perdieron los jubilados sobre los remedios

En paralelo, el haber jubilatorio aumentó a un ritmo menor que lejos estuvo de acompañar la evolución de los medicamentos esenciales para seguir viviendo. Entre 2023 y 2026, el poder de compra en medicamentos de un jubilado que cobra la mínima con bono se derrumbó 17,2%.

Pero la brecha se vuelve más evidente al traducir los datos a términos concretos: cuántas unidades de medicamentos puede comprar un jubilado hoy. El cruce entre precios y haberes muestra que, en septiembre de 2023, un jubilado podía adquirir, por ejemplo, unas 18 cajas de Daflon 500 con su ingreso mensual. En marzo de 2026, esa cifra cae a apenas 8. Lo mismo ocurre con otros medicamentos: Lasix pasa de 25 a 11 unidades, Micardis de 22 a 10 y Trapax de 20 a 9.

Incluso en medicamentos más accesibles, la tendencia se repite. Un jubilado que en 2023 podía comprar 60 cajas de Aspirina Prevent, hoy apenas alcanza a 30. En el caso de Ibupirac 600, el número cae de 35 a 17.

En todos los casos analizados, la pérdida de poder adquisitivo oscila entre el 50% y el 56%. Es decir, con el haber actual, los jubilados pueden comprar aproximadamente la mitad de los medicamentos que podían adquirir dos años y medio atrás.

Este fenómeno tiene implicancias directas. A diferencia de otros bienes, los medicamentos no son fácilmente sustituibles ni postergables, especialmente en poblaciones con enfermedades crónicas. Por eso, el aumento diferencial en este rubro impacta de forma más severa que el promedio de la inflación.

Además, la persistencia de ajustes mensuales en los precios sugiere que la presión sobre el bolsillo de los jubilados no se limita a un shock puntual, sino que responde a una dinámica sostenida a la que no pueden oponer resistencia.

En tiempos donde hay jubilados que ven más a policías tirándoles gas lacrimógenos que a sus propios nietos, el correlato cruel del ajuste se explica ante el avance de los medicamentos. Como en la década del 90, la muerte silenciosa de no poder llevar adelante un tratamiento no se le contabilizará al Gobierno en ninguna estadística, pero sí en la realidad efectiva.