PAMI afirma que empezó a regularizar su deuda, pero en farmacias advierten por faltantes

En medio de las denuncias por faltante de medicamentos, el PAMI afirmó haber iniciado un proceso de normalización en su esquema de pagos, una medida que, según fuentes del organismo, comienza a reflejarse desde este miércoles. Desde el sector farmacéutico advertían que se detectaba falta de remedios para afiliados, pero también a consumidores particulares.

Según apuntaron desde la obra social, la decisión apunta a ordenar la situación financiera en el corto plazo y brindar mayor previsibilidad al sistema. Desde el Instituto señalaron que las obligaciones pendientes corresponden, en su mayoría, a deuda corriente generada en las últimas semanas, dentro del funcionamiento habitual. En ese sentido, descartaron la existencia de atrasos prolongados o de una crisis estructural, tal como se había sugerido en algunos sectores.

A pesar de las tensiones, remarcaron que la "atención a los afiliados no se vio interrumpida en ningún momento". Las prestaciones médicas, indicaron, continuaron desarrollándose con normalidad en todo el país.

El PAMI es uno de los sistemas de salud más grandes de la Argentina, con más de 5 millones de afiliados, de los cuales cerca de 1 millón supera los 80 años.

En este contexto, el objetivo oficial es avanzar en el ordenamiento del sistema, regularizar los pagos pendientes y generar un esquema más previsible, con prioridad en la continuidad de la atención médica.

Por otro lado, desde el organismo aclararon que los reclamos vinculados a médicos de cabecera no responden a deudas por parte del Instituto. En paralelo, destacaron que la unificación del nomenclador —un reclamo histórico del sector— busca simplificar el funcionamiento del sistema.

Finalmente, indicaron que, una vez estabilizada la situación, existe el compromiso de revisar el valor de la cápita en función de la disponibilidad presupuestaria, en el marco de una política de actualización progresiva.

Qué dicen en las farmacias

En paralelo, el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, explicó a El Destape que los laboratorios no estaban entregando medicamentos porque se registran demoras en la importación de insumos de tipo cardiológico y oncológico.

"Los laboratorios sostienen que como PAMI no les paga en tiempo y forma, no reponen stock hasta terminar de venderlo y el proceso de importación desde Corea del Sur, Alemania o Estados Unidos demora tiempo", señaló. Además, afirmó que actualmente se le cobra un sobrepecio de hasta un 30% al PAMI por la excusa de no recibir los pagos tal cual se estipulan desde la obra social.

Según su mirada, la crisis que atraviesa el sector "se emparenta con el 2001", lo cual hace que el sistema se torne "inviable" en su funcionamiento.