Judíos británicos, asustados y enfadados, exigen más medidas al Gobierno tras ataque con arma blanca

Consecuencias de un apuñalamiento en la zona de Golders Green, en Londres.

Asustados, enfadados con el Gobierno y preguntándose si deben abandonar el país, los judíos británicos del barrio de Golders Green, en el norte de Londres, seguían conmocionados un día después ‌de que un agresor apuñalara a dos ‌hombres en la calle.

Miembros de la comunidad judía afirmaron que esperaban que el primer ministro Keir Starmer demostrara que es capaz de abordar las causas fundamentales de los ataques antisemitas, cada vez más frecuentes, y de garantizar su seguridad.

"La gente está muy preocupada, tiene miedo, se siente incómoda al caminar por la calle y, obviamente, culpa al Gobierno por no hacer nada al respecto", declaró Shilome Rand, uno de los hombres apuñalados el miércoles, a ITV News. Ambas víctimas se encuentran estables.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El apuñalamiento del miércoles fue el más grave ​y violento de una serie ⁠de ataques recientes dirigidos contra judíos en Londres, y se produce menos de un año después de ‌un ataque mortal en una sinagoga de Mánchester.

Starmer, cuya esposa es judía, se ha ⁠comprometido a destinar más fondos a las organizaciones de vigilancia ⁠comunitaria, incluida la que ayudó a detener al agresor del miércoles."Debemos abordar sin falta las causas fundamentales tanto del antisemitismo como del extremismo", afirmó Starmer durante una reunión con organismos de justicia penal.

NUEVO ATAQUE, VIEJA ⁠RESPUESTA

Para algunos, la respuesta oficial resultó demasiado familiar.

La portada digital de Jewish News escribió que "Los judíos ​sangran. Que empiece el cliché" sobre una lista de declaraciones de solidaridad ‌que suelen utilizar los políticos.

Tanto el legislador local como ‌el jefe de la policía de Londres fueron abucheados mientras hablaban con los medios de comunicación ⁠el miércoles.

"¿Va a hacer el Gobierno algo significativo? Bueno, esperemos a ver. No contengáis la respiración", declaró el abogado David Pearl, de 69 años, a Reuters el jueves por la mañana.

Dijo que quería marcharse de Gran Bretaña, pero que sus hijos no querían. "Ya no me siento seguro".

Calev Swabel, un becario de 21 años, ​dijo que entendía ese ‌sentimiento.

"Me encanta Inglaterra. Soy un judío británico orgulloso y un británico judío, pero esto realmente me preocupa. Es algo que nunca había sentido antes", declaró a Reuters.

DIMENSIÓN POLÍTICA

El incidente se produce antes de las elecciones locales del 7 de mayo, en las que se espera que el Partido Laborista de Starmer sufra fuertes pérdidas, en parte debido a la percepción de ⁠que no ha logrado mucho para los centristas que lo respaldaron en julio de 2024 y también ha alienado a muchos en el ala tradicionalmente de izquierdas del partido.

Starmer visitó la zona el jueves, donde su llegada fue recibida por un pequeño grupo de manifestantes que gritaban "¡qué vergüenza!". Sus oponentes también se han apresurado a acudir al lugar y a amplificar el mensaje de que el Gobierno no está haciendo lo suficiente.

La líder del Partido Conservador de la oposición, Kemi Badenoch, acudió al lugar en cuestión de horas y calificó el antisemitismo de "emergencia nacional".

El líder ‌de Reform UK, Nigel Farage, visitó la zona el jueves y afirmó que se habían pasado por alto los intereses de los judíos británicos para no molestar a parte de la base electoral laborista, estableciendo un vínculo directo entre las protestas de izquierda contra Israel y el aumento del antisemitismo.

"Existe la sensación de que hemos estado apaciguando o complaciendo a un segmento de la población con fines electorales, en lugar de defender lo que ‌es correcto", declaró a los periodistas.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, reconoció que la intensidad y la magnitud de las protestas pro-palestinas habían ejercido presión sobre la comunidad judía, pero afirmó que el Gobierno había tratado de limitarlas.

Afirmó que ‌correspondía a todas las ⁠confesiones y puntos de vista alzar la voz contra el antisemitismo.

"Cuando adopto la postura que estoy adoptando contra el antisemitismo, lo hago como musulmana practicante. Está totalmente en consonancia ​con mi fe", declaró a la BBC Radio.

"Lo que deseo para todos nuestros ciudadanos, nuestros ciudadanos judíos, musulmanes y demás, es la seguridad y la libertad de esta tierra".

Con información de Reuters