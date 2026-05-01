Aristóteles, filosófo: "La felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta"

La felicidad no es una emoción pasajera sino el florecimiento humano.

"La felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta". Esta frase es el pilar central de la Ética a Nicómaco (Libro I, 1102a). Para entenderla, hay que diseccionar los términos técnicos que Aristóteles utiliza, ya que en el griego original tienen un significado mucho más profundo que en nuestra traducción actual.

Qué significa esta frase en la filosofía de Aristóteles

Aristóteles comienza su ética preguntándose cuál es el fin (telos) de todas las acciones humanas. Observa que buscamos el dinero para comprar cosas, y la salud para estar bien, pero la felicidad la buscamos por sí misma.

Para él, la felicidad no es una emoción pasajera (como la alegría) ni un estado de posesión, sino Eudaimonia: el florecimiento humano o la plenitud de vida.

¿Por qué una "actividad"? (Energeia)

Este es el punto más importante. La felicidad no es un premio que se recibe al final, ni una meta estática.

Contexto: Aristóteles distingue entre potencia y acto . Tú puedes tener la "potencia" de ser músico, pero solo eres músico cuando tocas el instrumento.

Significado: La felicidad no es "tener" algo, sino "hacer" algo. Es un ejercicio continuo. No eres feliz mientras duermes (aunque tengas virtudes), sino cuando actúas en el mundo.

El papel del "Alma" (Psiqué)

Para Aristóteles, el alma es la "forma" o el principio vital del cuerpo. Él divide el alma en funciones:

Vegetativa: (Crecimiento, nutrición). No tiene que ver con la ética. Apetitiva/Sensitiva: (Deseos y emociones). Racional: (Pensamiento y lenguaje).

Eudaimonia significa plenitud de vida, no alegría momentánea.

¿Qué es la "Virtud perfecta"? (Arete)

En griego, Arete significa "excelencia". Un cuchillo tiene arete si corta bien; un caballo tiene arete si corre veloz.

Virtud perfecta: No se refiere a ser un santo sin errores. Se refiere a la excelencia completa . Aristóteles divide las virtudes en dos: Éticas: (Fortaleza, templanza, justicia) que dominan los impulsos. Dianoéticas: (Sabiduría, prudencia) que pertenecen a la pura razón.

La "virtud perfecta" es la armonía de ambas, especialmente coronada por la sabiduría contemplativa.

Quién fue Aristóteles

Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Fue discípulo de Platón durante veinte años en la Academia de Atenas. Pero a diferencia de su maestro, que creía que las ideas existían en un mundo separado, Aristóteles puso el foco en el mundo concreto. Fundó su propia escuela, el Liceo, donde enseñaba mientras caminaba con sus alumnos (por eso se llamaban peripatéticos).

Escribió sobre todo: lógica, biología, física, poesía, política y ética. Su pensamiento dominó la filosofía occidental durante más de dos mil años. En la Edad Media, Tomás de Aquino lo integró con la teología cristiana. Hoy sigue siendo una referencia ineludible para entender qué es una vida buena. Murió en el 322 a.C., pero su legado presiste.