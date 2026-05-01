¿Va a llover?: el pronóstico del tiempo este viernes 1 de mayo en CABA y el Conurbano

Llegó el feriado por el Día del Trabajador y, con el comienzo del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 1° de mayo en la ciudad Buenos Aires y el Conurbano. Este viernes el cielo estará mayormente nublado y podrían llegar las lluvias aisladas por la tarde. Mientras que la temperatura oscilará entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima

El pronóstico para el fin de semana largo en el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días del fin de semana largo. Durante los primeros días de mayo se espera:

Sábado 2 : estará algo nublado y ventoso, además volverá a bajar la temperatura al encontrarse entre una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

: estará algo nublado y ventoso, además volverá a bajar la temperatura al encontrarse entre y una máxima de 18°C. Domingo 3: se mantendrá el cielo parcialmente nublado y habrá un fuerte descenso de temperatura con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

El domingo bajará fuertemente la temperatura con una mínima de 6°C

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.

En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal -que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio- es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre."El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.