Un comandante militar informará a Trump sobre nuevas opciones militares contra Irán, según Axios

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento con los astronautas de la misión Artemis II en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el jueves un informe del jefe del Mando Central de EEUU, Brad Cooper, ‌sobre los nuevos planes ‌para una posible acción militar contra Irán, según informó Axios el miércoles.

El artículo citaba fuentes no identificadas. La Casa Blanca y el Mando Central de EEUU (CENTCOM, por sus siglas en inglés) no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El CENTCOM ha preparado un plan para una oleada de ataques "breves y contundentes" contra Irán, que ​probablemente incluya objetivos ⁠de infraestructura, informó Axios, citando fuentes.

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Hace tres semanas comenzó un ‌frágil alto el fuego en la guerra de Irán.

La ⁠guerra comenzó cuando Estados Unidos e Israel ⁠atacaron Irán el 28 de febrero. Irán respondió con sus propios ataques contra Israel y los países del golfo Pérsico donde hay ⁠bases estadounidenses. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra ​Irán y los ataques israelíes en Líbano ‌han causado miles de muertos y ‌millones de desplazados.

Trump ya había amenazado anteriormente con destruir la ⁠infraestructura civil de Irán. Los expertos en derecho internacional afirman que tales ataques podrían constituir crímenes de guerra. Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre el comportamiento humanitario en la guerra prohíben los ​ataques contra ‌lugares considerados esenciales para la población civil.

Otro plan que se espera compartir con Trump se centra en tomar el control de parte del estrecho de Ormuz para reabrirlo al tráfico comercial, añade el artículo, señalando que dicha operación ⁠podría implicar el uso de fuerzas terrestres.

La guerra con Irán, que sigue siendo impopular en EEUU, ha sacudido los mercados y elevado los precios del petróleo. La guerra ha paralizado casi por completo el tráfico a través del estrecho, un punto estratégico por donde pasa alrededor del 20% de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Washington espera que ‌Irán se muestre más flexible en la mesa de negociaciones sobre cuestiones nucleares, informó Axios.

Otra opción que podría surgir en la sesión informativa es una operación de las fuerzas especiales para asegurar las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, según Axios.

Trump ha calificado el programa nuclear ‌de Irán como una amenaza inminente. Teherán niega estar buscando armas nucleares, pero afirma que tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos, ‌incluido el enriquecimiento, ⁠como parte del Tratado de No Proliferación Nuclear.

También se espera que el presidente del Estado Mayor Conjunto, el ​general Dan Caine, asista a la reunión informativa del jueves, según informó Axios.

Con información de Reuters