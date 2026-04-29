Zelenski dice que Ucrania seguirá ampliando el alcance de sus ataques contra Rusia

FOTO ARCHIVO: El presidente ucraniano Zelenski durante una entrevista con Reuters en Kiev

El presidente ​de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que Ucrania seguiría ampliando el alcance de sus ataques en ‌Rusia, y publicó imágenes ‌de lo que, según él, era un ataque contra un objetivo situado a más de 1.500 kilómetros de distancia.

Ucrania ha intensificado sus ataques dentro de Rusia en las últimas semanas, con el objetivo de destruir refinerías de petróleo, depósitos y puertos y paralizar la mayor fuente de financiación de ​Moscú para su guerra ⁠en Ucrania, mientras los precios mundiales subían debido a ‌la guerra en Irán.

Zelenski dijo que los ⁠servicios de seguridad de Ucrania habían ⁠informado de un ataque exitoso en el interior de Rusia, calificándolo de "una nueva etapa en el uso de las armas ⁠ucranianas para limitar el potencial bélico de Rusia" en ​una publicación en la red social ‌X.

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El presidente ucraniano publicó un vídeo ‌en el que se veía humo elevándose hacia el ⁠cielo, pero no identificó el objetivo alcanzado. "La distancia en línea recta supera los 1.500 kilómetros. Seguiremos ampliando estos alcances", añadió.

El Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, afirmó ​en una ‌publicación posterior que sus drones atacaron durante la noche una estación de bombeo de petróleo rusa cerca de la ciudad de Perm, a unos 1.500 kilómetros de Ucrania.

El martes, un ataque con drones ucranianos ⁠provocó un gran incendio en una refinería de petróleo rusa en el puerto de Tuapsé, en el mar Negro, el tercer ataque contra la refinería en menos de dos semanas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el ataque como una prueba del aumento de los ataques ucranianos contra objetivos civiles.

El Ministerio de ‌Defensa de Ucrania dijo que, desde 2022, cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala de su país vecino, Ucrania ha aumentado el alcance de sus ataques contra Rusia en un 170%.

Ucrania ha acumulado un arsenal de armas de largo alcance ‌de fabricación nacional desde la invasión de 2022.

En febrero, drones ucranianos atacaron la refinería de Ujtá, en la región rusa de Komi, ‌a unos ⁠1.750 kilómetros de la frontera con Ucrania, según informaron autoridades regionales.

"Es importante que cada ataque reduzca ​las capacidades de la industria militar, la logística y las exportaciones de petróleo de Rusia", añadió Zelenski.

Con información de Reuters