Qué hacía Manuel Adorni antes de ser vocero presidencial: a qué se dedicaba

Una de las caras más conocidas de La Libertad Avanza es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comenzó a entablar una relación con el ahora presidente Javier Milei en 2019. El ex vocero presidencial tuvo una larga trayectoria laboral en el ámbito privado antes de convertirse en funcionario público.

Qué hacía Manuela Adorni antes de asumir como vocero presidencial: de qué trabajó el jefe de Gabinete

Manuel Adorni nació en La Plata el 28 de febrero de 1980 y, si bien pasó por la carrera de Economía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), no finalizó sus estudios allí, sino que se graduó como contador público y docente en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

En la UADE se especializó en Contabilidad Pública y Docencia.​ A lo largo de su trayectoria labora se desempeñó como analista económico, consultor y conferencista. También, fue docente universitario en la Universidad Abierta Interamericana y la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas.

Como el propio Milei, el jefe de Gabinete tuvo su paso por los medios de comunicación: contó con programas propios en Radio Rivadavia (No va más) y participó en TV (LN+, América, A24, Canal Metro). También es conocido como uno de los "tuiteros" de LLA, incluso ganó el Martín Fierro Digital como “mejor twittero” de 2023.​

Finalmente asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 y desde el 18 de septiembre de 2024 fue designado como secretario de Comunicación y Medios. Finalmente fue designado jefe de Gabinete tras las elecciones legislativas de 2025 cuando derrotó al PRO como candidato porteño.

¿Cuándo conoció Adorni a Milei?

El jefe de Gabinete comenzó su relación con el Presidente entre el 2015 y el 2019. Ambos se conocieron un programa de C5N conducido por Gustavo "Gato" Sylvestre. En una entrevista para ese mismo canal en diciembre de 2024, Adorni reveló que ambos habían participado de un debate televisivo donde tuvieron que confrontar argumentos con representantes piqueteros.

Según detalló Adorni, Milei abandonó el set un bloque antes de finalizar el programa y no lograron saludarse. Sin embargo, Adorni contactó a Milei vía mensaje en Twitter (actual X), compartieron una llamada telefónica y comenzó la amistad.