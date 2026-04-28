Simeone resta importancia a la presión de Champions antes de la semifinal contra el Arsenal

Fútbol - LaLiga - Atlético de Madrid vs. Athletic Bilbao - Riad Air Metropolitano, Madrid, España

​El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha restado importancia a la mayor presión a la hora de intentar conquistar su primer ‌título de la Liga de ‌Campeones, insistiendo en que se trata de una responsabilidad más que de una carga, mientras el equipo se prepara para recibir al Arsenal en el partido de ida de las semifinales del miércoles.

El Atlético ha llegado a tres finales de la Copa de Europa a lo largo de su historia —dos de ellas durante los casi 15 años de Simeone al frente del equipo—, ​pero nunca ha levantado ⁠el máximo trofeo continental. Es el único equipo que ha perdido tres ‌finales sin haber ganado nunca la competición.

Esta temporada ha sido ⁠poco satisfactoria a nivel nacional, con el ⁠club cuarto en LaLiga, a 25 puntos del líder, el Barcelona, y prácticamente fuera de la lucha por el título desde enero.

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La derrota en los penaltis ⁠ante la Real Sociedad en la final de la Copa del ​Rey hace menos de dos semanas ha dejado ‌a la Liga de Campeones como la ‌única oportunidad que le queda al Atlético de conseguir un título esta ⁠temporada, y podría encaminarse hacia cinco temporadas consecutivas sin títulos.

Sin embargo, Simeone no estaba de humor para recordar los fracasos del pasado tras las derrotas ante el Bayern de Múnich (1974) y el Real Madrid (2014, 2016) en la ​final de ‌la máxima competición europea de clubes.

"No hay presión, hay responsabilidad, hay una ilusión especial", dijo en rueda de prensa el martes.

"Al final, es un partido de fútbol y los futbolistas lo terminan definiendo. Nos tenemos que preparar bien. Queremos jugar el partido que imaginamos ⁠y llevar el partido donde le podemos hacer daño (al Arsenal)".

Cuando se le preguntó si la competición le debía algo al Atlético tras tres derrotas en la final, Simeone respondió: "Somos todos personas. Si nos preguntas, cada uno tiene un pensamiento diferente. No nos debe nada nadie".

"Las cosas se merecen y se logran. Hay que trabajar, buscarlas y que la diosa fortuna esté de tu lado", añadió.

El argentino señaló ‌el enfoque del Atlético en las recientes eliminatorias como su mayor baza.

"Lo que venimos haciendo en las eliminatorias ya sea en Copa (del Rey) y Champions. Jugar con intensidad, con nuestro modo de juego, con nuestra iniciativa ofensiva. Así iremos", dijo.

Para un club que persigue su primer título de la Liga de Campeones, existe ‌la tentación de soñar, pero Simeone prefiere los hechos a las ensoñaciones.

"Soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra. La realidad es ‌lo que hacemos y ⁠lo que Dios quiere. Así nos comportamos", dijo.

"Estamos en una nueva semifinal. Es extraordinario hacerlo en 14 años por cuarta ​vez. Es increíble", añadió.

"Esa fe, esa ilusión, eso que nos contagian (los aficionados) nos hará muy bien. Enfrentamos un partido duro. Allá vamos con toda la ilusión".

Con información de Reuters