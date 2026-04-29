La disputa entre Barcelona y España que pone en duda Yamal en el Mundial

El conjunto catalan pretende que el jugador se dedique de manera exclusiva a recuperarse y puede que lo deje sin chances de ir al Mundial.

A menos de 60 días para que la pelota comience a rodar en el marco del Mundial, cualquier molestia en un jugador demanda una serie de análisis para determinar cuál es el mejor proceso de recuperación con el fin de que llegue en óptimas condiciones. Algo que provocó una disputa entre el Barcelona y la Selección de España sobre el estado físico de Lamine Yamal. Al punto de que podría perderse el certamen.

Hace unos días, se confirmó que la joven estrella del club catalán sufrió una lesión en el bíceps femoral. “El problema muchas veces son las recaídas. No hay que tener prisas. Normalmente, el pronóstico suele ser de 6 a 8 semanas, pero la literatura y la evidencia clínica nos dicen que antes de jugar uno tiene que haber hecho, como mínimo, seis entrenamientos de calidad para decir: ‘Estoy bien’”, explicó Miquel Àngel Cos, jefe del servicio de Fisioterapia de la Real Federación Española de Atletismo a Infobae.

Este detalle en la recuperación de Lamine Yamal es lo que está generando que el Barcelona le haya señalado que se enfoque más en su salud y que deje de lado lo deportivo. Hay que recordar que el delantero se perderá el resto de la temporada del fútbol español. Sin embargo, el calendario internacional es uno más que especial debido a la presencia del Mundial.

Mientras que en la Selección de España entienden que el jugador debe llevar a cabo una puesta a punto que le permita estar disponible en el debut o al menos sentado en el banco de suplentes con la chance de sumar algunos minutos en la segunda parte. Aunque su club expone que cualquier aceleración de tiempos puede llegar a provocar una recaída y extender aún más el proceso de recuperación. Tal como mencionó el profesional médico.

Si se continúa con la línea de trabajo del Barcelona, Lamine Yamal se quedará afuera de los partidos contra Cabo Verde y Arabia Saudita. O sea, los dos primeros encuentros de España en el Mundial. Es cierto que se tratan de rivales de menor jerarquía y que hay equipo de sobra para avanzar con cierta comodidad, pero la intención del seleccionado es tenerlo con ritmo futbolístico de calidad.

Es una discusión que se encuentra en desarrollo y pareciera que el jugador no ha expresado su intención. Si se mira la determinación del club, hay un respaldo científico probado y que podría generar que su máxima figura no solo quede afuera del Mundial, sino que adquiera una complicación física que le impida tenerlo en el comienzo de la nueva temporada. Mientras que el conjunto nacional quiere usarlo para llegar lo más lejos posible en el certamen.

¿Cuándo hay que presentar la lista?

Continuando con la lesión de Lamine Yamal, la Selección de España, como también la Argentina y las demás clasificadas al Mundial, deben presentar la lista de jugadores convocados en tiempo y forma. Hay dos nóminas que los entrenadores deben confeccionar. Una es la lista de 55 nombres que sirve de aviso para los clubes de que determinados jugadores son reservados para disputar el certamen.

Esta primera nómina es la que FIFA exige que sea entregada el próximo lunes 11 de mayo. Es una extensa que luego se tendrá que recortar a 26 nombres porque tiene que ser anunciada antes o el 30 del mismo mes. Aquellos nombres que no sean convocados quedarán anotados para sumarse en caso de que haya una lesión en los días previos al inicio o mientras el certamen se está desarrollando.

Por ende, el delantero español podría ser anotado en la gran lista, pero su lesión determinará si se encuentra en condiciones de sumar minutos o debe quedarse esperando una oportunidad más adelante. Lo aconsejable es no llevar jugadores lesionados porque reduce bastante el porcentaje para pensar en alternativas, ya que tres cupos se encuentran destinados para los arqueros.