Efemérides del 30 de abril: qué pasó un día como hoy

Madres de Plaza de Mayo.

Cada 30 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la inauguración del aeropuerto de Ezeiza, el inicio de rondas de las Madres de Plaza de Mayo hasta el fallecimiento de Ernesto Sabato.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1875 - Hospital de Niños

En el barrio Norte de Buenos Aires fue inaugurado el Hospital de Niños a instancias del médico Ricardo Gutiérrez, quien lo dirigió desde agosto de ese año hasta su muerte en 1896. En la actualidad lleva el nombre de su promotor y tiene más de 50 especialidades en pediatría.

1897 - Joseph Thomson

El físico británico descubrió el electrón, una partícula aproximadamente 1.000 veces más ligera que el hidrógeno que al moverse por un material conductor produce la corriente eléctrica. Thompson recibió en 1906 el premio Nobel de Física por sus estudios acerca del paso de la electricidad a través de los gases.

1905 - River Plate

El equipo del Club Atlético River Plate disputó el primer partido oficial de su historia. Lo hizo en una derrota por 3-2 ante Facultad de Medicina por el Torneo de Tercera División. Los riverplatenses se habían afiliado a comienzos de 1905 a la Argentine Football Association, antecesora de la actual federación del fútbol argentino.

1945 - El fallecimiento de Adolf Hitler

Con Berlín destruida y las tropas soviéticas a punto de tomar la ciudad, Hitleer se suicidó en el búnker de la Cancillería. El dictador alemán se casó con Eva Braun instantes antes de fallecer. Ella también se suicidó. Los colaboradores del líder nazi quemaron los cuerpos y los enterraron. Más tarde, los soviéticos se llevaron los restos.

Adolf Hitler.

1948 - Fundación de la OEA

En una cumbre de 21 países americanos en Bogotá fue creada la Organización de Estados Americanos para “fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia en el continente americano”. En la actualidad está formada por 35 países y es la continuadora de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, creada en 1890.

1949 - Aeropuerto de Ezeiza

El 30 de abril, el Gobierno del general Juan Domingo Perón inauguró en la localidad de Ezeiza el Aeropuerto Internacional Ministro Juan Pistarini, llamado así en honor a quien fuera su promotor y por entonces ministro de Obras Públicas.

1975 - High Voltage

En Australia fue publicado el álbum High Voltage, el primero de la banda AC/DC, una de las más exitosas y populares del hard rock.

1975 - Guerra de Vietnam

Al cabo de 19 años y medio de guerra, terminó ese conflicto bélico con la victoria de las tropas comunistas de Vietnam del Norte sobre las de Vietnam del Sur, que tuvo como aliado a Estados Unidos. La también llamada Segunda Guerra de Indochina fue la peor derrota militar estadounidense. Se calcula que murieron en total entre 966.000 y 3.010.000 vietnamitas.

1977 - Madres de la Plaza

En plena dictadura cívico-militar, catorce mujeres encabezadas por Azucena Villaflor marcharon por primera vez en la Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos desaparecidos. Un policía les había dicho que no podían reunirse allí, por lo que desde entonces comenzaron a marchar alrededor de la Pirámide de Mayo.

1984 - Roger Waters

El músico inglés publicó en el Reino Unido el disco The pros and cons of hitch hiking, el primero como solista luego de su salida de la banda de rock Pink Floyd.

1989 - Guy Williams

A los 65 años murió en el barrio porteño de La Recoleta el actor estadounidense, famoso en América Latina por protagonizar la serie El Zorro, emitida entre fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. También actuó en los exitosos ciclos televisivos Perdidos en el espacio y Bonanza.

1993 - World Wide Web

La Organización Europea para la Investigación Nuclear liberó el código fuente del WorldWideWeb, con lo que marcó un hito al abrir al dominio público el acceso al software de internet, que comenzó así su expansión por todo el mundo. La primera web estuvo centrada en la información sobre el proyecto WWW.

1993 - Mónica Seles

La tenista serbia, número uno en la clasificación del tenis femenino, fue apuñalada con un cuchillo por un espectador en medio de un partido con la búlgara Magdalena Maleeva en la ciudad alemana de Hamburgo. Seles volvió al circuito dos años después, pero no pudo recuperar su condición de mejor jugadora del mundo.

2011 - Fallecimiento de Ernesto Sabato

A los 99 años murió en la localidad bonaerense de Santos Lugares, el físico y escritor, autor de la saga de novelas El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador. Presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que reunió testimonios sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

2013 - Máxima Zorreguieta, reina consorte

Guillermo Alejandro, hijo de la reina Beatriz, sucedió a su madre en el trono. La monarca había anunciado su decisión de abdicar, después de 33 años de reinado. Esto determina que la argentina Máxima Zorreguieta, esposa de Guillermo Alejandro e hija de un funcionario de la dictadura militar, se convierta en reina consorte.

2022 - Fallecimiento de Juan Vattuone

El cantautor y compositor murió a los 73 años. Fue reconocido por sus composiciones de tango. Apadrinado por Rubén Juárez, en 2005 presentó su primer disco, Tangos al mango. En 2011 apareció Escuchame una cosa. Fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015, un año antes de la aparición de su tercer disco, La medida de lo imposible.

2026 - Día Internacional del Jazz

Esta fecha fue instituida en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover “las virtudes de este género musical como herramienta educativa y motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos”.