La jubilación mínima sube a $393.174 en mayo, un 3,38% más que en abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica un aumento del 3,38% en las prestaciones desde mayo. Los montos base ya estaban definidos, tras conocerse el último dato de inflación. Y este miércoles el Gobierno confirmó que el bono de $70.000 se mantiene.

De cuánto es el aumento y por qué

En mayo de 2026, los haberes de jubilados y pensionados tendrán una actualización del 3,38%. Este ajuste responde a la inflación de marzo, que el INDEC midió en 3,4%. El organismo previsional toma solo dos decimales, por eso la suba queda en 3,38%.

El esquema de movilidad mensual está vigente desde 2024. Cada mes, los haberes se ajustan según la inflación del mes anterior. Así funciona mes a mes, sin excepción.

Jubilaciones

La jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.174,10 y, con el bono incluido, alcanzará un total de $463.174,10.

Montos de las pensiones sin bono

Estos son los valores base, sin el bono de $70.000:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28. Es el 80% de la jubilación mínima.

$314.539,28. Es el 80% de la jubilación mínima. Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $275.221,87.

por invalidez o vejez: $275.221,87. Pensión Madre de 7 hijos: $393.174,10. Esta pensión está equiparada a la jubilación mínima. Por eso su valor es el mismo.

$393.174,10. Esta pensión está equiparada a la jubilación mínima. Por eso su valor es el mismo. Jubilación mínima: $393.174,10.

Montos con el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 viene otorgándose en los últimos meses para reforzar los ingresos más bajos. Aún no fue confirmado oficialmente para mayo, pero todo indica que se mantendrá.

Si se confirma, los montos totales serían:

PUAM con bono: $384.539,28.

PNC por invalidez o vejez con bono: $345.221,87.

Pensión Madre de 7 hijos con bono: $463.174,10.

Jubilación mínima con bono: $463.174,10.

La PUAM es el 80% de la jubilación mínima, por eso se actualiza al mismo ritmo. Cuando la mínima sube, la PUAM también sube, pero siempre queda un escalón por debajo.

Quiénes cobran el bono completo y quiénes no

El bono de $70.000 no es para todos. Está destinado a los sectores de menores ingresos.¿Quiénes cobran el bono completo? los titulares de la jubilación mínima, la PUAM, las PNC por invalidez o vejez y la Pensión Madre de 7 hijos. No cobran el bono los jubilados con haberes superiores al mínimo.

Cabe mencionar que a partir de la mínima, el bono se reduce de forma proporcional. Si tu ingreso supera cierto tope, no recibís nada.

La PUAM es el 80% de la jubilación mínima, por eso se actualiza al mismo ri

La Pensión Madre de 7 hijos, un caso especial

La Pensión Madre de 7 hijos es única. No es una PNC común. Está equiparada a la jubilación mínima, no al 70% como las otras. Por eso su valor es $393.174, igual que la mínima. Con el bono, llega a $463.174. Es el monto más alto entre las pensiones no contributivas.

Cuándo se confirma el bono

El Gobierno suele anunciar el bono a fin de mes o en los primeros días del mes siguiente. Para mayo, la confirmación oficial llegó este miércoles 29 de abril a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.