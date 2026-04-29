En medio del caso Adorni, el Gobierno puso a un hombre de Mahiques en la UIF

El Gobierno puso a un hombre de Mahiques en la UIF.

En un movimiento clave para el esquema de control financiero del país, el Gobierno designó al doctor Matías Gabriel Álvarez como nuevo Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). El nuevo funcionario llega de la mano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien desembarcó en esa cartera de la mano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La medida, plasmada en el Decreto 291/2026, se tomó en medio del escándalo por presunta corrupción que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y otras causas que salpican a la cúpula del poder mileísta.

Álvarez llega para ocupar la vacante dejada por el doctor Paulo Starc, cuya renuncia había sido aceptada en enero pasado mediante el Decreto 45/2026. Si bien el nombramiento sigue los carriles institucionales previstos por la Ley N° 25.246, el arribo del nuevo funcionario se produce en un contexto político de extrema sensibilidad para la Casa Rosada.

En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la celeridad del nombramiento sosteniendo que resulta “ineludible” designar a un nuevo titular para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y las normas que regulan la competencia del organismo. La UIF es el ente descentralizado, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, responsable de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y colaborar con la justicia en investigaciones sobre lavado de activos y delitos económicos.

Esta búsqueda de "normalización inmediata" ocurre en simultáneo con el crecimiento de la atención pública sobre la evolución patrimonial de diversos funcionarios nacionales. Particularmente, la designación de Álvarez se concreta mientras Adorni y el funcionario de Economía, Carlos Frugoni enfrentan denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Álvarez es abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo Diploma de Honor. Además, cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Hasta su designación al frente de la UIF, se desempeñaba como fiscal federal penal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con jurisdicción en el distrito federal Rosario.

Consolidación del esquema de poder

La llegada de Álvarez a la cúspide de la UIF tiene como principal beneficiaria a Karina Milei. El funcionario aterriza en el cargo impulsado directamente por el ministro Mahiques, quien se consolidó como el arquitecto del rediseño judicial del Gobierno y un actor con influencia determinante en áreas estratégicas de la administración libertaria.

El proceso de selección del nuevo titular incluyó el mecanismo de consulta a la ciudadanía para evaluar la capacidad técnica y moral del candidato, así como su compromiso con el sistema democrático. Según los registros oficiales, el pasado 22 de abril se realizó la audiencia pública obligatoria para evaluar las observaciones y adhesiones a su postulación, tras lo cual el Ministerio de Justicia resolvió elevar la propuesta definitiva al Presidente de la Nación.