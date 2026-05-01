El peronismo, el sindicalismo y la izquierda se movilizan por el Día del Trabajador

Un grupo del justicialismo, de la izquierda y del sindicalismo combativo llevará adelante este viernes distintos eventos y actividades en el AMBA para conmemorar el Día del Trabajador. Con matices y diferentes aspiraciones rumbo a 2027, todos estos sectores plantearán críticas a la política económica del gobierno de Javier Milei.

Tras la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) a la Plaza de Mayo, que dejó advertencias de un posible nuevo paro nacional porque "se acabó la paciencia" con la Casa Rosada, un variopinto sector de la política se expresará nuevamente con reclamos a la gestión libertaria y con discusiones internas para reamar la oposición.

Bajo el lema "El peronismo debate para ser alternativa nacional", un sector del Partido Justicialista (PJ) de distintos puntos del país se presentará este viernes por la mañana en Parque Norte para discutir un nuevo armado peronista rumbo a los comicios del 2027.

El nuevo espacio es impulsado por los diputados Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), el intendente de Pilar, Federico Achával y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos. De la convocatoria también participarán los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo y Jorge Sola.

Según los organizadores, habrá ejes de discusión durante la jornada que demuestran qué contenido se abordará en la jornada: "Desarrollo federal sostenible", "Trabajo y Producción" y "Economía con inclusión".

El PJ federal, el Fresu y la Izquierda

Por otro lado, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la central que nuclea a sindicatos combativos, realizará a la misma hora su primer Plenario Nacional bajo la consigna "Unidad, Lucha y Rebeldía", en búsqueda de un programa político y sindical que tenga proyección nacional.

En la actividad del Frente, que encabezan el metalúrgico Abel Furlán (UOM), el aceitero Daniel Yofra y el estatal Rodolfo Aguiar (ATE Nacional), se debatirá sobre la defensa de los derechos laborales y la industria nacional. La convocatoria será a las 9 en el camping de la UOM en Pilar, donde se espera la participación de más de 1600 delegados y delegadas de todas las provincias.

Además, habrá actos de distintos partidos de izquierda, como el que hará el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) tendrá su acto en Ferro Carril Oeste, con Myriam Bregman como oradora central desde las 16. Habrá representantes sindicales de distintas empresas que están en lucha como FATE, Lustramax, o Georgalos y de conflictos en los sectores de salud, docentes y estatales.

También habrá presencia del activista del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de São Paulo (USP) y dirigente del MRT, Bruno Gilga, y referente de Révolution Permanente en Francia y estudiante de la universidad Paris, Ariane Anemoyannis, entre otros.

En paralelo, habrá un acto convocado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) desde las 15 en Plaza de Mayo, donde se desplegará un escenario desde el cual hablarán los principales referentes de los partidos políticos convocantes del FIT-U, del Partido Obrero, el MST e Izquierda socialista.