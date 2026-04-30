Indra prevé un impacto "positivo" en Oriente Medio gracias a la demanda en el sector de la defensa

Por Gemma Guasch y Mireia Merino
30 abr (Reuters) - El consejero delegado de Indra , José Vicente de los Mozos, dijo que el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio "solo puede ser positivo" para la empresa española de defensa y tecnología, y citó la fuerte demanda de sistemas de defensa.
En una conferencia sobre resultados, señaló que la empresa ve oportunidades de suministro a través de su empresa conjunta con Edge, de Abu Dabi, que diseña, fabrica y exporta sistemas de radar de última generación desde Emiratos Árabes Unidos.
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El consejero delegado dijo a los periodistas que hay una especial demanda por los sistemas de defensa y que la empresa está trabajando en la entrega de algunos elementos que pueden suministrar este año.
De los Mozos añadió que Indra tiene como objetivo tener entre 12 y 15 radares listos para su entrega este año, lo que refleja los esfuerzos por acelerar la internacionalización mediante una mayor inversión en I+D.
El jueves, la empresa había anunciado un aumento de los beneficios trimestrales gracias a su negocio de defensa, a nuevos contratos de movilidad y al crecimiento impulsado por adquisiciones en la unidad espacial.
(Información de Gemma Guasch y Mireia Merino; edición de Matt Scuffham; editado en español por Patrycja Dobrowolska)