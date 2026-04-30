FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa tecnológica española Indra se ve en sus oficinas en Madrid, España

Por Gemma Guasch ​y Mireia Merino

30 abr (Reuters) - El consejero delegado de Indra , José ‌Vicente de ‌los Mozos, dijo que el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio "solo puede ser positivo" para la empresa española de defensa y tecnología, ​y citó ⁠la fuerte demanda de sistemas ‌de defensa.

En una conferencia ⁠sobre resultados, señaló ⁠que la empresa ve oportunidades de suministro a través de su empresa ⁠conjunta con Edge, de ​Abu Dabi, que diseña, ‌fabrica y exporta sistemas ‌de radar de última generación ⁠desde Emiratos Árabes Unidos.

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El consejero delegado dijo a los periodistas que hay una especial ​demanda ‌por los sistemas de defensa y que la empresa está trabajando en la entrega de algunos elementos que ⁠pueden suministrar este año.

De los Mozos añadió que Indra tiene como objetivo tener entre 12 y 15 radares listos para su entrega este año, lo que refleja los ‌esfuerzos por acelerar la internacionalización mediante una mayor inversión en I+D.

El jueves, la empresa había anunciado un aumento de los beneficios ‌trimestrales gracias a su negocio de defensa, a nuevos contratos de movilidad ‌y al ⁠crecimiento impulsado por adquisiciones en la unidad espacial.

(Información ​de Gemma Guasch y Mireia Merino; edición de Matt Scuffham; editado en español por Patrycja Dobrowolska)