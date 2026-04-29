Qué título tiene Manuel Adorni: qué estudió y qué hizo a lo largo de su carrera

Manuel Adorni.

Manuel Adorni es hoy uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Javier Milei. Su ascenso fue vertiginoso: de analista económico y panelista mediático pasó a vocero presidencial, luego a secretario de Comunicación y Medios, y finalmente a jefe de Gabinete de la Nación, cargo que ocupa desde su anuncio el 31 de octubre de 2025.

Con un perfil confrontativo en redes sociales y fuerte presencia mediática, Adorni es una pieza central de la estrategia comunicacional del oficialismo. Su figura sintetiza el cruce entre política, medios y discurso digital que caracteriza a la actual gestión.

Qué estudió Manuel Adorni y qué título tiene

Nacido el 28 de febrero de 1980 en La Plata, Adorni tiene una formación académica en el campo económico. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y contador público por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Además de su formación técnica, también desarrolló una faceta docente. Dio clases sobre impuestos y procedimientos tributarios en la Universidad Abierta Interamericana, y enseñó economía aplicada a la toma de decisiones en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

Manuel Adorni y Karina Milei.

De los medios y la consultoría al poder político

Antes de desembarcar en la Casa Rosada, Adorni construyó su carrera en el sector privado como analista económico, consultor y conferencista. Su llegada a los medios fue, según él mismo contó, casi accidental: escribía en un blog personal hasta que un productor lo convocó a una radio del interior.

Con el tiempo, se consolidó como columnista en Infobae y participó en programas de Radio Rivadavia, además de tener presencia en televisión en señales como LN+, América, A24 y Canal Metro. Ese recorrido mediático fue clave para su posterior salto a la política.

En 2019 cofundó el partido Uni2, luego integrado a Republicanos Unidos. Sin embargo, su verdadero punto de inflexión llegó en 2023, cuando fue convocado por Javier y Karina Milei para asumir como vocero presidencial.

Su rol en el gobierno y la construcción de poder

Desde su llegada al gobierno, Adorni escaló con rapidez. Primero como vocero presidencial (2023-2024), luego como secretario de Comunicación y Medios (2024-2025), y finalmente como jefe de Gabinete.

En paralelo, incursionó en la política electoral: fue candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza y logró una victoria significativa frente al PRO en su bastión histórico, aunque su candidatura fue testimonial.

Fanático de Boca Juniors, casado y padre de dos hijos, Adorni también cultiva una faceta más informal: realiza transmisiones jugando Age of Empires. También desarrolló una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en X, donde combina mensajes políticos con tono provocador. En 2023 recibió el Martín Fierro Digital como “mejor twittero”.